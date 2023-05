Met Gala, l’abito di Anne Hathaway sintesi tra Versace e Chanel

Anne Hathaway era tra le celebrities che hanno calcato il red carpet dell’ultimo Met Gala newyorchese. Quest’anno l’annuale rassegna in scena al Metropolitan Museum of Art inaugurava la mostra dedicata a Karl Lagerfeld. Uno stilista che nei suoi 65 anni di carriera ha scritto la storia della moda, ma anche fatto anche battute all’insegna della misoginia, del razzismo e del fat shaming. Insomma, quella di quest’anno è una mostra controversa, ma questo non sembra aver minimamente inficiato la parata di star, con i loro abiti griffatissimi. La moda resta protagonista indiscussa.

L’attrice de Il Diavolo Veste Prada ha indossato un abito che rappresentava la perfetta sintesi tra la maison Chanel e quella Versace. Due mondi apparentemente opposti, che però hanno trovato un punto di incontro in un vestito lungo lungo, in tessuto tipico Chanel, omaggio alla casa di moda capitanata a lungo proprio da Lagerfeld, ma chiuso dalle iconiche spille da balia dorate lanciate da Gianni Versace. Un capolavoro di stile, tra i look più riusciti di questa edizione del Met. A fornire informazioni sul capo è la stessa maison italo americana via social.

I dettagli dell’abito di Anna Hathaway al Met Gala 2023.

“Anne Hathaway ha indossato un abito Atelier Versace personalizzato che combina le firme di Chanel e Versace di Karl Lagerfeld, facendo riferimento all’eleganza, alla sensualità e al senso del divertimento del design condiviso di Karl e Donatella – fa sapere Versace – L’abito aderente e con tagli fa riferimento alle silhouette Versace dell’era delle supermodelle degli anni ’90, mentre una costruzione di tweed francese in filo d’oro, con paillette tono su tono ricamate degradé e cristalli Swarovski, ricorda il tempo di Lagerfeld alla Maison Chanel”.

“I fiori di Camelia Chanel decorano il busto. Gli abbellimenti includono spille da balia Medusa personalizzate con perle ed emblemi Medusa. La tavolozza dei colori bianco perla si riferisce agli abiti da sposa di Chanel e Versace. Il design ha richiesto all’Atelier oltre 450 ore di lavoro manuale e 15 metri di tessuto per essere completato. L’abito indossato era una giacca da motociclista in tweed abbinata e guanti lunghi”.