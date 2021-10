Lo yoga migliora l’equilibrio e la stabilità del corpo, aumenta la flessibilità e soprattutto la forza: per queste ragioni, la pratica è la perfetta alleata di ogni sportivo, indipendentemente sia dal livello in cui ci si trova che dalla disciplina praticata.

Parola di Denise Dellagiacoma, fondatrice di Yoga Academy (www.yogaacademy.it) ed ex sportiva professionista. Su questa disciplina spuega:

“Migliora le nostre prestazioni sportive. Io stessa, da sportiva, mi sono accorta di come praticare mi abbia procurato benefici non solo a livello mentale, ma anche fisico: ho rafforzato il mio corpo, l’ho reso più stabile e migliorato significativamente il mio equilibrio.”

Prima della competizione: respiro, ansia da prestazione e yoga. Praticare yoga aiuta molto nella gestione delle ansie prima di una competizione: gli esercizi di Pranayama, ad esempio, stimolano il sistema parasimpatico, liberandoci dallo stress e allo stesso tempo permettendo di entrare in uno stato di rilassamento profondo.

Così facendo, è possibile gestire meglio anche le emozioni, così da concentrarsi al massimo prima di una gara, oltre che a rilassare corpo e mente. Lo yoga, infatti, fin dalle primissime lezioni, insegna a respirare nel modo corretto: un elemento fondamentale e spesso sottovalutato per riuscire ad allungare la resistenza e a migliorare la prestazione atletica.

Ma lo yoga è un ottimo alleato anche durante la fase di allenamento: praticare, infatti, permette di vivere in uno stato di benessere costante, in cui mente e corpo sono in armonia ed equilibrio, giovando su ogni azione quotidiana. E dopo la gara? Lo yoga rafforza il nostro corpo – conclude Dellagiacoma – rendendolo più centrato e flessibile. In questo modo possiamo proteggerci preventivamente dai possibili infortuni, sia in fase di allenamento che di gara.”

Denise Dellagiacoma: dallo sci alla pratica

Negli ultimi sette anni della sua vita, Denise ha dedicato ogni giornata alla sua più grande passione: insegnare Yoga. Insieme alla meditazione, al pilates e agli esercizi di respirazione, è riuscita a trasformare la sua passione in lavoro. Denise conosce bene i benefici che la pratica dello Yoga ha per uno sportivo: è stata infatti una professionista della Nazionale Italiana di Sci di Fondo e ha così sperimentato su se stessa i benefici di questa disciplina per un atleta.

L’accademia

Strutturata su diversi livelli e per svariate esigenze, Yoga Academy può contare sulla più vasta community di Yoga in Italia con oltre 100mila appassionati: persone che proprio durante la pandemia hanno deciso di muovere i primi passi nel mondo dello Yoga o esperti della disciplina che vogliono costantemente praticare.

Queste cifre hanno reso Denise un’icona dell’universo yogi italiano, dove spicca tra le maggiori esperte con

oltre 93.0000 iscritti al suo canale Youtube. La filosofia della scuola? “Non ci sono ostacoli al tuo benessere: lo Yoga è per tutti”. Non importa se ci si sente fuori forma, poco flessibili o se invece si è già un atleta: la pratica è una disciplina che non fa distinzioni.

