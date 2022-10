Sana, etica ma anche golosa: l’alimentazione vegana è questo e molto altro. Se uno zoccolo duro di italiani (l’1,3% secondo l’ultimo rapporto Eurispes) si dichiara vegano e non scende a compromessi, sono sempre di più gli onnivori consapevoli, sensibili alle tematiche etiche e interessati ad un’alimentazione sana e quanto più possibile vegetale. Il prossimo 1 novembre è la giornata mondiale dei vegani e CiboCrudo, il principale brand italiano di cibo plant-based e crudista, ha selezionato 5 alimenti vegani “insoliti” che anche gli onnivori dovrebbero inserire nella propria dieta, per aggiungere sapore e salute alla propria alimentazione.

Lievito in scaglie

E’ un lievito di birra inattivo, quindi non vi servirà per far lievitare la pizza, ma è un vero e proprio integratore alimentare da spargere sulla pasta. Per molti vegani è il principale sostituto del Parmigiano ma piuttosto che fare paragoni è meglio assaggiarlo. Come? In aggiunta a sughi, pasta con legumi, minestroni, zuppe, oppure anche usato come base per salse. Rende i sapori più rotondi e dà cremosità con poche calorie.

Alimenti vegani, prova l’alga kombu

E’ un’alga marina che viene utilizzata nella cucina vegetale per rendere il cibo più morbido e digeribile. Ottima per i legumi, ne rende più morbida la buccia e più rotondo il sapore. Le Alghe Kombu Bio di CiboCrudo provengono dai mari non inquinati della Bretagna e vengono raccolte con antichi metodi tradizionali; successivamente vengono messe ad essiccare al sole, in modo che le loro naturali proprietà non vengano alterate.

Agar agar

Tra gli alimenti vegani a cui dovresti attingere c’è l’agar agar. Si tratta di un’alga rossa da cui si estrae un addensante naturale che permette di preparare budini e altre ricette della nostra tradizione in modo più leggero e naturale. Alternativa più sana della classica colla di pesce – gelatina fatta con ossa e cartilagini – ci permette di realizzare, tra le altre cose, i kanten di frutta, delle gelatine dolci protagoniste della cucina macrobiotica.

“Formaggi” vegetali tra gli alimenti vegani che dovresti provare

Le virgolette sono obbligatorie perché, per legge, gli unici prodotti che possiamo chiamare in questo modo sono prodotti da latte animale. Eppure, le alternative vegetali esistono e sono anche buone. Soprattutto, spesso e volentieri sono più sane e meno caloriche, oltre che realizzabili facilmente in casa. Un’idea? Preparate una ricotta vegetale partendo dagli anacardi tenuti a mollo in acqua per 4 ore, sciacquati e frullati insieme a succo di limone, sale e lievito alimentare.

Matcha soy latte

Verde, buonissimo e amato dalle influencer di tutto il mondo per la sua instagrammabilità, è una bevanda preziosa fatta con il tè matcha, una star tra i superfood: ha lo stesso effetto energizzante del caffè ma ha numerose proprietà antiossidanti e 6 volte la vitamina C di un limone. Ricco di sali minerali, ha poi un’azione tonificante e permette di aggirare il classico effetto di “astinenza” che è tipico del caffè. Moltissimi bar lo offrono alla loro clientela, ma vi basta avere un frullino montalatte e del tè matcha in polvere e potete prepararlo anche a casa.