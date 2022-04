Voglie di cibo notturne: 5 snack salutari per una dieta sana anche di notte

Chi di noi non ha mai avuto delle voglie di cibo notturne. Ci sono giorni in cui non ci pensiamo affatto. Altri invece ci sembra di non riuscire ad addormentarci senza mettere in bocca qualcosa di dolce o estremamente salato. Come possiamo combattere le voglie di cibo notturne? Di certo, non facendo finta di nulla. Piuttosto, cerchiamo di assecondarle scegliendo gli snack giusti.

Nonostante ciò che dicono molte mode del digiuno, non è la migliore idea andare a letto davvero affamati. Questo è particolarmente vero per le donne. I nostri ormoni sono in un delicato equilibrio e la glicemia influisce su questo equilibrio. Se andiamo a letto affamati, potremmo ritrovarci completamente svegli intorno alle 3 del mattino, apparentemente in modo inspiegabile.

Il ruolo del cortisolo

Ciò è dovuto a un digiuno, o ipoglicemia notturna, una reazione che indica che i nostri livelli di glucosio nel sangue scendono troppo e il nostro corpo inizia a produrre cortisolo in modo da recuperare energia. È una tattica di sopravvivenza. Dal momento che (in genere) non stiamo sicuramente morendo in questo scenario e stiamo semplicemente cercando di ridurre le voglie di cibo notturne, questo può essere frustrante.

Il sonno è una parte vitale del benessere fisico, inclusa la perdita di peso. Quindi dormire bene la notte è ancora più importante che digiunare per quell’ora in più. Quindi, quando abbiamo bisogno di uno spuntino a tarda notte, la scienza dice di non contrastarla ma assecondarla.

La verità è che tutto si riduce a ciò che scegliamo di mangiare durante le voglie di cibo notturne. E’ importante attenerci a cibi piccoli, ricchi di nutrienti, a basso contenuto energetico o singoli macronutrienti. Pensa a un carboidrato o a una proteina. I nostri corpi lo bruceranno mentre dormiamo e useranno l’energia per rigenerare le cellule. Siamo una macchina ben oliata: fidati di quell’input che ti manda! Ecco alcune delle nostre opzioni preferite.

Voglie di cibo notturne, combattile con Yogurt al miele

Invece di buttarti su una vaschetta di gelato ad alto contenuto di zuccheri, scegli invece uno yogurt, ricco di probiotici e proteine. Il sapore dello yogurt al naturale è aspro, quindi se hai bisogno di più dolcezza, un filo di miele sarà appena sufficiente per fornirti i carboidrati di cui hai bisogno per soddisfare il palato.

Hummus con cracker

L’hummus è una fonte proteica sana e un alimento salato davvero gustoso. Possiamo spalmarne un po’ su cracker ai semi oppure integrali. Se aggiungi qualche verdura idratante come cetrioli o carote, regalerai al tuo corpo un ottimo sonno ristoratore di bellezza.

Fiocchi d’avena

Sappiamo che sembra strano mangiare questo cibo (tipico della colazione) a tarda sera, ma in realtà è lo spuntino perfetto. Una piccola porzione di avena calda, morbida e confortante è un’ottima opzione per soddisfare la pancia e il palato. È un carboidrato complesso che si decompone lentamente nel tratto digestivo per prevenire cali o picchi di zucchero nel sangue che interrompono il riposo.

Popcorn, alleati contro le voglie di cibo notturne

Se non è tanto la fame che ti impedisce di dormire ma piuttosto il desiderio incontrollabile di qualcosa di croccante, prepara dei popcorn freschi! Evita quelli già pronti in busta o da scaldare in microonde. Invece, preparali tu in padella. Farli è semplicissimo: avrai bisogno solo di un cucchiaio di olio extravergine di oliva e una manciata di semi di mais, possibilmente biologico.

I prodotti confezionati infatti contengono spesso tutti i tipi di finto burro idrogenato e prodotti chimici. Invece, preparare quelli freschi ti permetterà di ottenere dei popcorn poveri di calorie e ricchi di fibre. Assicurati solo di passare bene il filo interdentale prima di andare a dormire.

Semi di zucca

I semi di zucca sono croccanti, sazianti e ricchi di proteine. Sono uno spuntino ideale prima di coricarsi. Oltre ad essere uno snack soddisfacente, i semi di zucca sono un’ottima fonte di magnesio e triptofano, due composti che ci aiutano a rilassarci e dormire. Sono anche ricchi di zinco, che aiuta il nostro cervello a produrre serotonina dal triptofano.