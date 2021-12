Tre quadratini di cioccolato extra fondente al giorno stimolano il buonumore

La felicità e il buonumore risiedono in circa tre quadratini di cioccolato extra fondente al giorno. Infatti, chi consuma un totale di 30 grammi di fondente all’85% nella giornata ha un umore migliore rispetto a chi sceglie di non mangiare cioccolato. Oppure opta per una versione con meno cacao. A evidenziarlo è uno studio guidato dalla Seoul National University, i cui risultati sono stati pubblicati sul Journal of Nutritional Biochemistry. I miglioramenti dell’umore potrebbero essere secondo la ricerca collegati a cambiamenti microbici nell’intestino dovuti al consumo di cioccolato.

Cioccolato e buonumore, lo studio