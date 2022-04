Scopri i cibi che vanno di moda e che fanno davvero bene alla salute

Da qualche anno sono diventati di moda molti cibi ai quali sono state attribuite proprietà quasi miracolose. Nulla è più lontano dalla verità perché, sebbene possano avere effetti benefici per la salute, è inutile consumarli se la dieta complessiva non è sana e varia. Tuttavia, è vero che ci sono alcuni cibi che vanno di moda e che sono molto salutari, soprattutto se consumati all’interno di una alimentazione equilibrata.

Infatti, è bene sottolineare che non esiste alimento che, da solo, abbia la capacità di migliorare la nostra salute. L’importante è mantenere una dieta sana nel suo insieme e garantire che le nostre abitudini sane siano prolungate durante tutta la nostra vita.

Ma che non ci siano cibi miracolosi non significa che non esistano cibi sani. Anche se le nuove mode ci hanno portato ad aumentare il consumo, ad esempio, dei grassi sani dell’avocado, gli alimenti più interessanti dal punto di vista nutrizionale sono la frutta, la verdura, i legumi e la frutta secca.

Le caratteristiche dei cibi sani

Secondo gli esperti la nostra dieta dovrebbe basarsi sul consumo dei cibi che ci forniscono micronutrienti (vitamine e minerali), fitonutrienti (antiossidanti, antinfiammatori e composti antidiabetici) e fibre solubili e insolubili. I gruppi alimentari in cui questi composti compaiono in proporzione maggiore sono, appunto, la frutta, la verdura, i legumi e la frutta secca.

È anche importante fornire varietà al nostro organismo e scegliere prodotti di stagione, freschi e locali. Vediamo alcuni cibi salutari.

Olio extravergine d’oliva

Uno degli alimenti a cui si attribuiscono più proprietà è l’olio extravergine d’oliva. È un grasso di origine vegetale con un ottimo profilo lipidico che apporta anche fibre e antiossidanti. Naturalmente, è un alimento calorico, quindi non dobbiamo abusarne, non importa quanto sia salutare.

Avocado

Questo è un altro degli alimenti più alla moda, e giustamente diciamo. E’ ricco di grassi sani, fibre, vitamine e minerali (come il potassio). Ricordiamo inoltre che è molto energetico, quindi se ne consiglia un consumo moderato. È perfetto a colazione o in insalata, anche abbinando il pesce.

Patata dolce

Sono una fonte di energia e carboidrati di qualità. E’ ricca di vitamine, minerali e fibre (alto potere saziante). Può essere utilizzata per aggiungere un sapore più dolce alle creme ed è ideale da consumare come spuntino o come contorno.

Semi di chia

Negli ultimi tempi, questi semi hanno dato molto di cui parlare. Vengono attribuiti loro molte proprietà benefiche per l’organismo, ed effettivamente così è. I semi di chia sono ricchi di omega-3. Aggiungendo l’acqua, generano una mucillagine benefica per la nostra flora intestinale. Potete aggiungerli nelle insalate o nello yogurt.

Cioccolato fondente

Probabilmente vi daremo una grande gioia dicendovi che questo alimento è molto salutare. È ricco di flavonoidi (antiossidanti) e migliora la sensibilità all’insulina. Assumilo nella sua versione più pura. Maggiore è la percentuale di cacao e meno zucchero contiene la sua composizione, più sano sarà.

Creme di frutta secca

Il profilo grasso delle noci è molto interessante. Inoltre, sono un’ottima fonte di proteine ​​vegetali. Per questo motivo vanno inserite nella lista dei cibi sani. Ancora, va ricordato che, sebbene se ne raccomandi l’assunzione praticamente tutti i giorni, non è consigliabile andare oltre una manciata, poiché la frutta secca è molto calorica. Puoi aggiungere un cucchiaio di crema di frutta secca al tuo spuntino di metà mattina o metà pomeriggio.