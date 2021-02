Lo yoga è un ottimo alleato non solo per rimanere in forma e rilassare la mente. Tiene a bada il colesterolo, aiuta a perdere peso e abbassa la pressione. Praticare yoga, dunque, fa bene all’apparato circolatorio tanto quanto la corsa o qualsiasi altra attività fisica.

Se hai sempre pensato che per dimagrire e rimanere in salute fossero necessarie ore e ore di corsa o qualsiasi altra attività aerobica, sappi che non è così. Anche praticare discipline dolci (ma decise) come lo yoga ha effetti benefici sulla nostra salute. Non solo perché aiuta a tonificare i muscoli, a rilassare la mente e a mantenere elastiche le articolazioni. Lo yoga è un eccellente amico del cuore e è efficace contro pressione alta e colesterolo cattivo.

A suggerirlo è anche un recente studio condotto dall’Erasmus University Medical Centre di Rotterdam e della Harvard School of Public Health di Boston. Lo studio, è stato pubblicato sull’European Journal of Preventive Cardiology. Per la salute cardiovascolare, lo yoga è efficace tanto quanto la corsa o altri sport aerobici.

Yoga, benefico quanto la corsa su pressione e colesterolo

Questo studio ha preso in analisi 2768 soggetti a cui è stato applicato il metodo comparativo. Ebbene, chi ha praticato yoga, ha evidenziato significative riduzioni di indice di massa corporea, della pressione alta e dei livelli di colesterolo cattivo (LDL) e aumento di quello buono (HDL).

Tuttavia, ci sono ancora due aspetti che i ricercatori non sono riusciti a spiegare. Quanto tempo occorra praticare yoga per ottenere i primi risultati e quale sia il motivo fisiologico per cui la pratica dello yoga riesca a garantire tutti questi benefici.

Leggi anche: Praticare yoga a casa: tutti i consigli dell’esperta

Come può aiutare lo yoga

Anche se il modo in cui lo yoga agisce per abbassare i livelli di colesterolo nel sangue è sconosciuto. Ma ci sono alcune teorie: