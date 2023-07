Questa è la colazione ideale per dimagrire secondo Harvard

Fino a qualche tempo fa si diceva che la colazione fosse il pasto più importante della giornata e che non si potesse saltarla. Oggi gli esperti di nutrizione non aderiscono più a questa raccomandazione con tanta veemenza. Tuttavia, se siamo soliti fare colazione, è importante scegliere bene gli ingredienti e, quando si tratta di dimagrire in modo sano ed efficace, è fondamentale fare le scelte giuste.

Ed è qui che entra in gioco una delle ultime raccomandazioni della prestigiosa Harvard University School of Medicine. I suoi esperti hanno riferito quale sarebbe la colazione ideale per dimagrire.

Fare colazione, sì o no?

La risposta corretta è “dipende da te”. La colazione è un pasto importante e molte persone considerano fondamentale iniziare la giornata con una buona colazione. Tuttavia, l’importanza della colazione può variare da persona a persona, e alcune persone possono sentirsi bene saltandola.

La colazione fornisce al corpo l’energia e i nutrienti necessari per affrontare la giornata. Dopo una notte di digiuno durante il sonno, il corpo ha bisogno di carburante per ripristinare i livelli di glucosio nel sangue e avviare il metabolismo. Una colazione bilanciata può fornire carboidrati complessi, proteine, fibre e vitamine essenziali. Inoltre, la colazione può contribuire a evitare l’eccesso di cibo durante gli altri pasti e può favorire una scelta più consapevole degli alimenti.

Tuttavia, ci sono alcune situazioni in cui saltare la colazione potrebbe non essere un problema. Ad esempio, alcune persone seguono la pratica del digiuno intermittente, che coinvolge un periodo di digiuno prolungato durante la notte e l’omissione intenzionale della colazione. Inoltre, alcune persone possono semplicemente non avere appetito al mattino o preferire consumare il primo pasto più tardi durante la giornata.

Se ti senti bene e soddisfatto senza fare colazione, e riesci comunque a seguire un’alimentazione sana ed equilibrata durante il resto della giornata, potresti non avere bisogno di fare colazione.

La colazione ideale per dimagrire secondo Harvard

Indipendentemente dall’ora del giorno in cui fai colazione, ciò che scegli può influenzare il resto della giornata. In effetti, gli studi indicano che gli esseri umani hanno prestazioni cognitive migliori e un’energia più sostenuta se mangiamo cibi che non causano picchi di zucchero nel sangue. Come si ottiene questo risultato? Scegliere alimenti a basso indice glicemico.

Il carico glicemico di un alimento ci dà un’idea di quanto glucosio aumenterà dopo averlo consumato. Un carico glicemico basso è inferiore a 10; uno medio va da 11 a 19 e uno massimo è oltre 20. Come spiega lo specialista di Harvard, la colazione ideale è quella a basso carico glicemico.

Gli alimenti che contengono pochi o nessun carboidrato, come uova, noci e carne, hanno un indice glicemico e un carico vicino allo zero. Significa che dovremmo mangiare questi cibi a colazione? Non necessariamente. Infatti mancano di altri nutrienti necessari, come le fibre. Quindi quali sono alcune opzioni salutari per la colazione? Vediamone alcuni:

Yogurt naturale, frutta e noci.

Avena, frutta e noci.

Pane integrale o di segale con burro di noci.

Frittata di verdure.

Fagioli neri con tortilla di mais o integrale.

Questi abbinamenti costituiscono una colazione sana, a basso carico glicemico, perfetta per rompere il digiuno. Inoltre, ti aiuterà a perdere peso.