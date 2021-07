In estate siamo tutti un po’ più rilassati e spesso ci capita anche di trascurare la nostra dieta o la nostra routine di bellezza. Grosso errore perché, poi, queste cattive abitudini possono ritorcersi contro di noi. In particolare, continuare ad assumere le vitamine adeguate è molto importante per il nostro benessere. Con l’arrivo dell’estate e gli effetti che il sole, l’umidità, lo iodio del mare o il cloro delle piscine possono avere sulla pelle, nonché l’effetto degli sbalzi di temperatura, è importante monitorare i consumi di alcune vitamine. Vitamine che, sebbene abbiano un effetto benefico durante tutto l’anno, ancor di più lo hanno nella stagione estiva. Quali sono allora le vitamine alleate dei mesi estive a cui non dovremmo mai rinunciare.