Abbiamo già più volto parlato dell’importanza delle vitamine per il nostro benessere e per il corretto funzionamento del nostro organismo. Il nostro corpo ha bisogno di diversi elementi per funzionare bene e le vitamine sono decisamente tra questi. Sicuramente avrai sentito parlare spesso di vitamina C o vitamina D, soprattutto nell’ultimo anno. Tuttavia, sai che secondo il National Institutes for Health (NIH), esistono 13 vitamine che sono assolutamente indispensabili per la nostra salute? Vediamo quali sono, così da essere più consapevoli quando mangiamo.

Le vitamine più importanti pe il nostro benessere

Le vitamine più importanti, di cui non dovremmo mai avere una carenza, sono: la vitamina A, C, D, E, K e tutte quelle del gruppo B ovvero B1 (tiamina), B2 (riboflavina) , B3 (niacina), B5 (acido pantotenico), B6 (piridossina), B7 (biotina), B9 (acido folico), B12 (cobalamina).

Leggi anche: Acido folico e altre vitamine del gruppo B che non possono mancare nella tua dieta

La buona notizia è che la maggior parte di queste vitamine è contenuta in frutta e verdura fresche e una dieta sana ed equilibrata riesce a fornirci tutte le vitamine necessarie al nostro benessere.

Vitamina C, regina tra le vitamine

I suoi benefici sono ben noti. Favorisce la sintesi di collagene, utile per rinforzare la pelle, le ossa e i tessuti connettivi. Inoltre, è un potente antiossidante. La vitamina C è essenziale per assorbire correttamente il ferro e per un buon funzionamento del nostro sistema immunitario. Questa vitamina puoi trovarla in alimenti come peperoni, broccoli, agrumi e pomodori. Tuttavia è bene sottolineare che cucinare a lungo questi frutti e verdure ne può impoverire il contenuto vitaminico. Per questo motivo, è meglio cuocere al vapore o addirittura mangiare crudi (per esempio la frutta.

Vitamina A

La vitamina A è un buon antiossidante e ci aiuta a prevenire il danneggiamento delle cellule e l’invecchiamento precoce. Questa vitamina inoltre è molto importante per la crescita delle ossa e migliora la visione notturna. Puoi trovare la vitamina A in frutta e verdura colorate ma anche in alimenti come fegato, uovo e latte intero.

Vitamina D, molto conosciuta tra le vitamine

Anche la vitamina D è molto conosciuta. E’ molto importante perché contribuisce all’assorbimento del calcio e alla formazione di depositi di calcio e fosforo utili per rafforzare denti e ossa. È inoltre fondamentale per preservare le buone funzionalità del sistema immunitario. Può essere prodotta dal nostro organismo quando ci esponiamo alla luce solare, ma possiamo trovarla anche in alcuni alimenti come pesci grassi, fegato, tuorlo d’uovo.

Leggi anche: Questo è ciò che può accaderti se assumi troppa vitamina D, A, E o K

Vitamina E

La vitamina E è un antiossidante, protegge il nostro corpo dai radicali liberi e di conseguenza previene l’invecchiamento. Rafforza le difese immunitarie, ci aiuta a mantenere forte il nostro sistema immunitario, rendendoci meno vulnerabili alle infezioni. Inoltre, aiuta a prevenire l’anemia poiché migliora la formazione di globuli rossi. Infine, migliora la salute e previene le malattie: grazie ad un adeguato apporto di questa vitamina, possiamo prevenire malattie importanti come demenza, malattie del fegato, malattie cardiovascolari e ictus. Oli vegetali, margarina e verdure a foglia verde sono le migliori fonti, ma anche noci, nocciole, mandorle e semi sono molto ricche di questa vitamina.

Vitamina K

La vitamina K è essenziale per un corretto processo di coagulazione del sangue e per la formazione di proteine utili ai tessuti e alle ossa. Questa vitamina si trova in alimenti come verza, spinaci, rapa, piselli, ceci, soia, kiwi ma anche uova, fegato di maiale o di manzo.

Vitamine del gruppo B

Le vitaminine del gruppo B. Sono tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina (B3), acido pantotenico (B5), piridossina (B6), biotina (b8), acido folico (B9), cobalamina (B12). Sono molto importanti per il nostro benessere. Aiutano il copro nella produzione di energia convertendo i carboidrati derivanti dal cibo in glucosio. Sono inoltre necessarie per il corretto funzionamento del sistema nervoso, del fegato, della cute, degli occhi e del cuoio capelluto.

Si possono trovare in alimenti come noci, nocciole, mandorle, banane, verdure a foglia verde, piselli, tuorlo d’uovo, carne di maiale, pesce come tonno, pappa reale, lievito di birra.