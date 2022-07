Nonostante il caldo e le alte temperature, dovremmo cercare di continuare il più possibile con la nostra routine di attività fisica. Nello specifico ci sono alcuni sport, come per esempio il Pilates, che può darci molti benefici anche in estate. Vediamo i più importanti.

Sì, lo sappiamo, il caldo non aiuta. Con queste temperature molto elevate, è difficile fare esercizio. Ma bisogna superare la pigrizia estiva e non trascurare la nostra routine perché, altrimenti, il nostro corpo finirà per rimetterci. Molto spesso infatti la mancanza di attività fisica in estate finisce per farsi sentire. Ma ci sono alcuni tipo di sport, come per esempio la pratica del Pilates, che non dovremmo smettere di seguir nemmeno in estate.

Anche se è estate, non vuol dire che tu debba smettere di praticare Pilates. Sia in spiaggia che in un parco di città puoi continuare a praticare i tuoi esercizi. In realtà la sabbia può essere un ottimo terreno per sostituire un tappetino Pilates. E il venticello e l’aria pulita del mare o di un parco sono l’ideale per eseguire gli esercizi.

Fai Pilates da un po’, e ora che è estate stai pensando di smettere di praticare un’attività che produce benessere, vitalità, agilità, e che ti dà salute mentale e fisica, perché? La raccomandazione è di continuare a lavorare sul tuo benessere e sul tuo stile di vita sano.

Motivi per non smettere di praticare Pilates

Durante l’inattività delle vacanze si può perdere l’abitudine di fare esercizio, ma ogni pausa può essere la scusa perfetta per smettere per sempre. Non lasciare che accada!

Continuando il tuo allenamento Pilates anche durante le vacanze contribuirai a sentirti meglio, eliminare le tensioni, liberare la mente e non perdere gli obiettivi raggiunti nelle tue sessioni durante l’anno.

Durante le vacanze è facile abbandonarsi ad eccessi: si mangia e si beve di più. La pratica del Pilates migliora il funzionamento di più organi, soprattutto quelli legati all’apparato digerente, respiratorio e circolatorio.

Possiamo praticarlo ovunque, senza alcun tipo di materiale o con attrezzi leggeri e facili da trasportare come un elastico, una pallina o l’anello magico.