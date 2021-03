Per riuscire ad ottenere la pancia piatta, dobbiamo stare molto attenti alla nostra alimentazione e, soprattutto, alla digestione. Più questa risulterà leggera, infatti, più aiuteremo a sgonfiare l’addome. Non esistono modi miracolosi per ottenere la pancia piatta, ma il modo per ottenerla non è un segreto: tanto esercizio e una dieta adeguata, scegliendo cibi che tengano sotto controllo i grassi e stimolino la digestione.

Una dieta ben bilanciata dovrebbe darti l’energia necessaria per rafforzare gli addominali e tonificare i muscoli. Bandite i cibi che vi gonfiano e regolate gli orari in modo da fare più pasti in modo che questi vi sazino ma non troppo. Tra i cinque e i sette pasti al giorno sono i più consigliati, che vorrebbe dire un piccolo pasto ogni tre ore, scegliendo proteine magre e fibre e riducendo il più possibile i grassi.

Alimenti che dovresti eliminare

Tutti gli alimenti che aggiungono grassi o zuccheri non necessari non dovrebbero essere i benvenuti. Inoltre, ce ne sono anche altri che costringono il nostro sistema digerente a lavorare più del necessario, gonfiandosi e producendo gas. E, in un’altra categoria, ci sono quelli che ci gonfiano facendoci ingoiare aria.

Le verdure sono meravigliose e tornano sempre utili. Va però tenuto presente che, se consumate crude, in alcuni casi possono gonfiare la pancia. Da un lato infatti le verdure crude ci forniscono tutti i nutrienti necessari, ma il nostro stomaco deve lavorare molto di più per digerirle, e possono causare gas intestinali. Questo è il motivo per cui si consiglia vivamente di consumare sempre verdure cotte al forno o al vapore e non bollite, poiché in questo modo perdono molti nutrienti.

Le bevande analcoliche e gassate non forniscono sostanze nutritive al nostro corpo e causano la pancia gonfia. Inoltre, si tratta di alimenti industriali con un alto contenuto di zucchero e privi di sostanze nutritive. Qualcosa di simile accade con gomme, caramelle e altri dolci, alimenti trasformati che nel migliore dei casi contengono grassi animali. E che inoltre non contribuiscono alla nostra nutrizione e non ci aiutano a ridurre la pancia.

Consigli per una buona digestione per ottenere la pancia piatta

Il tempeh ei latticini fermentati sono i tuoi alleati, perché ricchi di batteri che aiutano a mantenere una buona flora intestinale, a beneficio del tuo girovita. Alcuni tipi di frutti come le prugne hanno la stessa funzione.

Gli alimenti ad alto contenuto di fibre, come frutta secca, mandorle e noci, forniscono grassi vegetali ed energia, e la loro fibra ha un effetto saziante necessario per riuscire a non arrivare affamati ai pasti. Allo stesso modo, i cereali integrali funzionano molto bene anche come spuntino e la loro fibra è molto utile per pulire il tuo intestino. La farina d’avena è, senza dubbio, uno dei cereali più benefici.

Anche le uova rappresentano un buon prodotto e forniscono proteine ​​ad alto valore biologico e coenzima Q10. Sono anche molto versatili, e possono essere consumate in molti modi e in qualsiasi momento della giornata. Tuttavia, per risparmiare grassi, è preferibile non mangiarle fritte. Puoi per esempio prepararle sode.

Come avrai notato, la cosa più importante da tenere a mente per ottenere la pancia piatta è che i nutrienti che assumi siano sani ed equilibrati. Inoltre, è importante non mangiare cibi che ostacolino la digestione. In questo senso, l’ananas è un’ottima opzione, poiché stimola la digestione e contiene pirenoli che sono antinfiammatori. La papaia funziona allo stesso modo, poiché fornisce anche bromelina, buona per il sistema digestivo.