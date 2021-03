Soffrire di pancia gonfia è un problema piuttosto comune che colpisce molte persone. La maggior parte delle volte è causato da alcune abitudini alimentari o da una dieta scorretta. È importante conoscere le possibili cause che producono la pancia gonfia e sapere quali abitudini ci aiuteranno a ridurla, senza dimenticare il ruolo fondamentale che la la dieta.

Una dieta corretta è essenziale per combattere l’ infiammazione addominale e ottenere un ventre piatto. Ci sono alcuni alimenti che, più di altri, causano gonfiore e spesso sono insospettabili. Ad esempio, se assumiamo troppa fibra o sale, o se consumiamo bibite gassate.

Evita la ritenzione di liquidi

Conosciuta anche come idropisia, la ritenzione di liquidi è una delle principali cause di gonfiore. Può verificarsi per vari motivi: stile di vita sedentario, cattiva circolazione, stress, fumo… Ma è possibile combatterla allenandoci ogni giorno e bevendo almeno 2 litri di acqua al giorno. Inoltre, è importante ridurre la quantità di sale. Sostituisci la caffeina con il tè e mangia cibi che contengono potassio, come banane, avocado e bietole.

Pancia gonfia, elimina l’accumulo di gas

La distensione dell’addome prodotta dall’accumulo di gas è nota come flatulenza e può essere causata da alcuni farmaci, dalla stitichezza o da problemi digestivi, come le ulcere gastriche.

I nostri ritmi di vita possono favorire l’accumulo di gas: nervi, stress e ansia provocano l’accelerazione del ritmo intestinale e la produzione di aria. Se pensi che la tua giornata sia troppo stressante, prova a ridurre la pressione e dedicati ad attività come la meditazione, che ti aiutano a rilassare l’addome.

Ma la causa principale è solitamente correlata alla dieta. Elimina l’assunzione di bevande gassate e riduci il consumo di verdure come il cavolfiore, oltre a cibi fritti e carni molto grasse. Via libera invece a verdure a foglia cotta, come spinaci o bietole. Sostituisci il tè con il caffè e mangia lentamente, masticando accuratamente ogni boccone.

Scopri se sei intollerante a qualsiasi cibo

Se la tua dieta è controllata e non hai alcun problema apparente, ma hai comunque la pancia gonfia potresti soffrire di un’intolleranza alimentare di cui non sei a conoscenza. L’intolleranza al glutine o al lattosio produce questo effetto e sono le più comuni. Se pensi che possa essere il tuo caso, non esitare a rivolgerti al tuo medico di famiglia per un consiglio o per fare i test necessari.

Abitudini per evitare la pancia gonfia

Oltre ad affrontare le principali cause del gonfiore addominale, è importante incorporare alcune abitudini quotidiane che ci aiuteranno a prevenire e ad evitare la pancia gonfia.