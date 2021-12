Con pranzi e cenoni di Natale, nel giro di sole due settimane festive, l’ago della bilancia, per alcune persone, potrebbe pendere verso i +5 kg (17%). A prevedere questa eventualità è la maggioranza dei nutrizionisti e dietologi interpellati con uno studio di In a Bottle, realizzato con un monitoraggio web sui principali social network, blog, forum e siti accademici. E condotto su un pool di circa 30 esperti tra nutrizionisti, dietologi, per capire rischi e rimedi in vista delle “abbuffate di Natale”.

A Natale si può ingrassare fino a 5 chili