Ecco come migliorare la digestione ed evitare la pancia gonfia a Natale

Disturbi come cattiva digestione, flatulenza e pancia gonfia, diventano più rilevanti nel periodo natalizio. Si tratta di un periodo dell’anno in cui è difficile evitare pasti abbondanti. Tuttavia, riuscire a migliorare la digestione ed evitare la pancia gonfia anche sotto Natale è possibile, seguendo alcuni piccoli consigli.

Il Natale è inevitabilmente legato alle abbuffate. A tutti noi capita di trovare a tavola piatti prelibati e più grassi del solito che di solito non mangiamo. Bisogna però fare attenzione agli eccessi. Chiunque può soffrire di disturbi digestivi dopo un pasto abbondante, ma soprattutto chi tende ad avere questo tipo di problema dovrebbe fare attenzione. Non dobbiamo pensare di poter ricorrere a farmaci in caso di bruciori di stomaco o nausee dovute a gastriti. L’utilizzo di farmaci per questi disturbi, come per esempio l’omeoprazolo, deve avvenire sotto stretto controllo medico.