La dieta vegana può aumentare il metabolismo

Per le persone che desiderano perdere peso, le diete a base vegetale potrebbero essere la soluzione migliore grazie al modo in cui influenzano il metabolismo. Ad affermarlo è un recente studio pubblicato su JAMA Network Open.

Secondo i risultati della ricerca, il passaggio a una dieta vegetale e a basso contenuto di grassi può aumentare il metabolismo in modo da riuscire a bruciare il grasso in eccesso, anche senza un esercizio fisico intenso.

I ricercatori del Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM) hanno collaborato con il Dr. Kitt Petersen e il Dr. Gerald Shulman dell’Università di Yale. Insieme, hanno condotto una analisi di 16 settimane in cui i partecipanti al gruppo hanno adottato una dieta vegana a basso contenuto di grassi.

Il team dello studio sperava di trovare il vero impatto della dieta vegana a basso contenuto di grassi. Può davvero migliorare il metabolismo, ridurre il grasso e favorire la perdita di peso?

Per lo studio sono stati selezionati 244 partecipanti, in sovrappeso, con indici di massa corporea compresi tra 28 e 40 e avevano un’eta compresa tra i 25 e i 75 anni.

Sono stati suddivisi in modo casuale in due gruppi. Il primo gruppo ha seguito una dieta vegana a basso contenuto di grassi della durata di 4 mesi. La dieta prevedeva frutta, verdura, legumi e cereali in porzioni paragonabili a quelle che consumavano normalmente durante i pasti. Il secondo gruppo, di controllo, non ha cambiato le proprie abitudini alimentari.

I membri di entrambi i gruppi hanno limitato il consumo quotidiano di alcol per tutta la durata dello studio. Le donne potevano bere una singola bevanda alcolica al giorno. Gli uomini potevano bere fino a due drink al giorno. Nessuno dei due gruppi ha iniziato una routine di esercizi o ha cambiato le proprie abitudini fisiche durante le 16 settimane dello studio.

I risultati dello studio

I ricercatori hanno effettuato misurazioni all’inizio e alla fine dell’analisi. Alla fine dello studio, il gruppo che ha seguito la dieta vegana ha registrato un aumento medio del 18,7% del consumo calorico dopo il pasto. Ma hanno avuto anche una perdita di peso media di circa 6 chili.

E, soprattutto, hanno sperimentato una diminuzione della resistenza all’insulina e la riduzione del grasso corporeo. Nello specifico, questo gruppo ha visto una significativa perdita di grasso viscerale, quello più dannoso per la nostra salute.

Al contrario, il gruppo di controllo non ha avuto una significativa perdita di peso o riduzione del grasso corporeo.

Dopo aver confrontato i due gruppi, è stato chiaro ai ricercatori che la dieta vegana a basso contenuto di grassi ha avuto un impatto importante sul peso e sulla salute del gruppo di intervento.

L’autrice principale dello studio, la dott.ssa Hana Kahleova, direttrice della ricerca clinica presso il PCRM, considera i risultati “rivoluzionari per i 160 milioni di americani alle prese con sovrappeso e obesità. Nel corso di anni e decenni, bruciare più calorie dopo ogni pasto può fare una differenza significativa nella gestione del peso”.

Metabolismo e dieta vegana, risultati confermano gli studi già esistenti

Questi risultati sono coerenti con una serie di studi precedenti che hanno dimostrato che le diete a base vegetale sono associate a una riduzione del grasso corporeo in eccesso e dell’aumento del metabolismo. C

Vale la pena notare che i ricercatori di questo studio sono concentrati su persone senza una storia di diabete. Inoltre, il pool di partecipanti era a maggioranza femminile (l’86%). Potrebbe quindi essere necessaria una ricerca aggiuntiva per coloro che hanno già problemi di salute correlati, oppure con un gruppo più equilibrato di partecipanti.

Tuttavia, ci sono abbastanza ricerche esistenti per suggerire che, indipendentemente dallo stato attuale di diabete di una persona, i suoi risultati di salute potrebbero migliorare seguendo una dieta composta principalmente da frutta e verdura.