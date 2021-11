Intestino irritabile: piante medicinali che aiutano ad alleviare i sintomi

Alleviano il dolore, migliorano il transito intestinale e combattono i gas: vediamo le migliori piante medicinali che aiutano a combattere i sintomi dell’intestino irritabile.

Hai mai sofferto di dolori addominali, gonfiore o gas intestinali? Spesso noti che il cibo, o gran parte del cibo che mangi, non ti fa sentire bene? Dopo aver mangiato, hai spesso bisogno di correre in bagno, e a volte nemmeno ci riesci? In tal caso, potresti soffrire della sindrome dell’intestino irritabile. È un disturbo molto comune, nella maggior parte dei casi non è grave ma provoca molto disagio e dolori addominali. Con le giuste informazioni, questo disturbo che colpisce il sistema digestivo può essere controllato. La dieta è basilare. Inoltre, alcune piante medicinali possono aiutare ad alleviare la sensibilità dell’intestino.

Per quanto riguarda le cause, esiste una predisposizione genetica a questo disturbo. Sembra esserci un’alterazione del sistema nervoso autonomo che genera ipersensibilità intestinale. Si osserva anche alterazione della flora intestinale. Lo stress o la tensione psicologica favoriscono l’innesco di crisi o il peggioramento dei sintomi.