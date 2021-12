Siamo nel periodo dell’anno in cui si moltiplicano le occasioni per fare festa e riunirci intorno a un tavolo a mangiare. Con il rischio che il colesterolo possa salire alle stelle. Non solo pranzi e cene nei giorni più importanti, ma incontri con amici o colleghi sono una buona occasione per esagerare con cibo e alcol. Chi più chi meno, tutti commettiamo qualche eccesso in questi giorni di Natale.

Eccessi che possono avere un impatto su di noi, ad esempio, causando un aumento dei livelli di colesterolo. Tanto che i livelli di colesterolo possono aumentare fino al 20% in queste date . Un dato preoccupante considerando che quasi metà della popolazione adulta italiana soffre di ipercolesterolemia.