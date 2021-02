Hai finalmente deciso. Hai segnato la data sul calendario e finalmente inizierai una dieta. La decisione di mettersi a dieta viene solitamente presa con l’obiettivo di perdere qualche chilo in più accumulato, ma anche per migliorare il proprio stato di salute. Tuttavia, prima di iniziare una dieta, è bene porsi alcune domande fondamentali. La nutrizionista María Real Capell ha stilato insieme a Hola una lista delle domande più importanti.

1. Qual è il mio obiettivo?

È senza dubbio la domanda più importante. Come suggerisce la nutrizionista, per mettersi a dieta, il primo passo è definire il proprio obiettivo. Qual è il tuo obiettivo? Perché vuoi fare la dieta? Vuoi perdere grasso, oppure migliorare alcuni parametri di salute?

“Avere un obiettivo chiaro e definito ci aiuterà a portarlo a termine, molte volte falliamo nelle diete a causa della mancanza di obiettivi chiari. È importante parlare di questi obiettivi con un professionista per capire se sono realistici e non pericolosi per la salute” , spiega l’esperta.

2. Ti impegni nella dieta?

C’è un’altra domanda correlata, secondo María Real: hai disponibilità, tempo e voglia di realizzare un cambiamento nelle abitudini? Se la risposta è no, puoi anche pensare di iniziare un passo per volta. Forse non puoi impegnarti in una dieta rigorosa, ma puoi migliorare alcune piccole abitudini.

3. Hai già fatto una dieta prima?

Che tipo era? Ha funzionato? Se non ha funzionato, l’esperta suggerisce che, prima di mettersi a dieta di nuovo, di rispondere a un’altra domanda: perché pensi che non abbia funzionato per te? “Se quel regime alimentare non è andato bene, prova a individuare cosa è che ti ha fatto fallire. Ad esempio, se non hai potuto seguire la dieta perché non hai avuto il tempo di preparare i pasti, pensa a come potresti avere più tempo, Oppure, ad esempio, chiediti se forse è più fattibile per te avere una dieta in cui puoi mangiare delle pietanze più spesso. In questo modo, puoi cucinare una volta per tutta la settimana e conservare in frigorifero o nel congelatore”.

4. Dove e come acquisti gli alimenti? Prima di mettersi a dieta, è importante conoscere le proprie abitudini

Ti piace andare a fare la spesa o lo reputi uno stress? Preferisci i mercati o i supermercati? Leggi le etichette? E, come spiega la nutrizionista, con questa domanda, gli operatori sanitari ottengono molte informazioni dal paziente. “Ad esempio, se un paziente mi dice che fa la spesa solo ogni 15 giorni e va in un grande supermercato, posso immaginare che sia abituato a comprare molte cose confezionate e che congeli gli alimenti. Se invece preferisci i mercati ortofrutticoli, il macellaio o il fornaio di fiducia, questo vuol dire che avrai una dieta molto più varia e non ti dispiace dedicare il tempo a ciò che mangi”.

5. La dieta che seguirai include l’esercizio fisico?

Una dieta, in fondo, è anche uno strumento in più di quelle che chiamiamo “buone abitudini di vita”. Pertanto, se nella dieta è incluso l’esercizio o un certo numero di passi al giorno, funzionerà sicuramente meglio.

6. Mettersi a dieta, di quante calorie hai bisogno?

La dieta che vogliamo fare è inferiore a 1.200 kcal per le donne e 1.500 kcal per gli uomini? “Attenzione a seguire una dieta con meno di 1.200 kcal nelle donne, perché può causare molti problemi. Consiglio di non fare questo tipo di dieta a meno che non sia prescritta da un nutrizionista esperto, che ha esperienza e sa esattamente cosa sta facendo” avverte infine la specialista.