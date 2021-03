Se stai pensando di dimagrire e dedicarti alla battaglia della perdita dei chili di troppo, devi sapere che seguire una precisa strategia potrebbe esserti molto di aiuto.

11 strategie per perdere peso.

La prima mossa è quella di pianificare l’allenamento. Se invece prometti di fare sport “quando hai tempo”, è probabile che i tuoi allenamenti saranno sporadici se non assenti. Pianifica un calendario e attieniti a quello che hai scritto.

Trova un allenamento che ti piace. Non ostinarti a fare un tipo di esercizio se non ti appassiona. Impegnati a capire quale può coinvolgerti di più. Per esempio, esercizi di danza al posto di un allenamento più generico.

Cerca di restare in movimento anche fuori dall’orario di allenamento. Per esempio rispondi alle telefonate in piedi, alzati e cammina in casa durante le interruzioni pubblicitarie, balla mentre lavi i piatti o fai le pulizie.

Pratica un’alimentazione consapevole. Non vederla come un’imposizione, ma concentrati sull’azione del mangiare, prendendo tutto il tempo necessario, soprattutto ora che siamo in smartworking.

Per capire quando sei piena, non basarti solo sul piatto vuoto. Impara a soffermarti sulle porzioni, per comprendere davvero il tuo senso di sazietà.

Pianifica i pasti in anticipo per evitare di trovarti a improvvisare i tuoi pranzi e le tue cene. Solo così eviterai le abbuffate last minute.

Cerca delle strategie antistress alternative allo sfogare le tue ansie sul cibo. Arriva preparata per contrastare le tue paure.

Cerca un compagno di allenamenti. Meglio praticare sport insieme a qualcuno piuttosto che in solitudine. Sarai ancora più stimolata.

Prova a condividere sui social i tuoi successi. Magari su gruppi dedicati allo sport che pratichi. Ti sentirai ancora più motivata.

Utilizza un diario per registrare i tuoi pasti, pianificare i tuoi allenamenti per la settimana, scrivere mantra stimolanti, impostare obiettivi a lungo termine.

Dormi di più. Quando non dormi abbastanza, può essere più difficile perdere peso. La mancanza di sonno abbassa il tuo tasso metabolico e aumenta l’appetito. Foto in alto di 5132824 da Pixabay.