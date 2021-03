A volte mangiamo troppo quando non abbiamo più fame senza sapere perché. Situazione che può minare il nostro obiettivo di dimagrire e che, inoltre, può essere un danno per la nostra salute. Alcune abitudini potrebbero essere la causa.

A volte ci capita di finire di mangiare e avere la fastidiosa sensazione di aver mangiato troppo. Altre volte, pensiamo di aver mangiato abbastanza per poi sentire presto la fame. Ci sono certe abitudini alimentari che possono farci mangiare più del dovuto e anche quando non abbiamo fame. Comportamenti che possono minare la nostra dieta se vogliamo dimagrire. Identifichiamo queste abitudini e cerchiamo di cambiarle.

Per dimagrire non mangiare molto velocemente

Mangiare troppo in fretta, lungi dall’essere sazi, ci fa mangiare più del necessario. Il motivo è che la sensazione di fame è causata da alti livelli di un ormone chiamato grelina. Questo ormone non ritorna ai livelli normali fino a 30-60 minuti dopo aver iniziato a mangiare.

Pertanto, quando mangi troppo velocemente, non dai al tuo cervello il tempo di “capire” che hai mangiato a sufficienza e continuerai ad avere fame.

Mangiare troppi carboidrati raffinati

Alcuni cibi ci danno molta soddisfazione mentre li mangiamo, ma in breve tempo ci faranno sentire di nuovo affamati. È quello che succede con i dolci, pane e pasta (se non integrali), tutti prodotti che contengono molti carboidrati e pochi nutrienti. Questo accade perché i carboidrati raffinati causano un grande aumento di glucosio nel sangue, che precipita con la stessa rapidità con cui è salito, facendoci sentire di nuovo affamati.

Piatti troppo grandi

Secondo uno studio condotto presso l’Università dello Utah, negli Stati Uniti, per risolvere il ritardo che si verifica tra il momento in cui finiamo di mangiare e il momento in cui ci sentiamo sazi, il nostro cervello cerca indizi per aiutarti a capire che non sei più bisogno di mangiare. Se vedi il piatto vuoto pensi di aver mangiato di più , e questo è più difficile se usi piatti troppo grandi e pieni per servire il cibo.

Mangiare troppi cibi freddi

Se includi un piatto caldo nei tuoi menu, o almeno uno caldo, arriveranno più segnali di sazietà al tuo cervello rispetto a quando mangi solo cibi freddi. Puoi iniziare il pasto con una tazza di brodo per evitare di mangiare troppo, o finire il pasto con un infuso, in modo da smettere di avere fame se hai mangiato a sufficienza. Questo è un ottimo metodo per riuscire a dimagrire con più facilità.

Bandire i grassi (buoni) non ti aiuta a dimagrire

Non tutti i grassi sono uguali e quelli che provengono da frutta secca, pesce azzurro, avocado o olio extravergine d’oliva sono salutari per la nostra salute cardiovascolare. Inoltre, questi tipi di grassi aumentano la sensazione di sazietà poiché contengono l’ormone che ne è responsabile, la leptina. Se la nostra dieta è troppo povera di grassi, avremo sicuramente fame più spesso e questo aumenterà il rischio di mangiare più del necessario.

Mangiare troppo tardi

L’ora in cui scegliamo di mangiare influenza il modo in cui il nostro corpo metabolizza e utilizza il cibo. Secondo diversi studi cronobiologici, l’opzione migliore è anticipare i pasti, preferibilmente il pranzo prima delle 15 e la cena prima delle 21.

Sicuramente, se non aspettiamo troppo a lungo prima di mangiare avremo meno fame, questo ci aiuterà a non mangiare in modo compulsivo. Inoltre, se ci concediamo un tempo ragionevole di due o tre ore tra la cena e l’ora di andare a dormire, è più facile digerire correttamente ciò che abbiamo mangiato.