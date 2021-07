3 consigli pratici e veloci che ti aiuteranno a dimagrire. Potrebbero sembrare ovvi ma, sentendo un po’ i commenti in giro tra amici e famigliari, molte persone hanno difficoltà a seguire le basi.

Seguire una dieta non è mai semplice. Spesso bisogna cambiare le proprie abitudini radicate da anni. Inoltre, siamo tutti cablati in modo diverso e, quindi, non tutti abbiamo le stesse identiche motivazioni per riuscire a dimagrire. Ma spesso ci focalizziamo a seguire la dieta del momento senza prestare attenzione su queste 3 semplici componenti che aiutano davvero a migliorare la nostra salute e la nostra forma fisica.

Se vuoi perdere peso, seguire questi tre semplici consigli è fondamentale, indipendentemente dalla tua dieta.

1. Per dimagrire bevi più acqua

La maggior parte delle persone mangia troppo perché è disidratata. Bevi due bicchieri d’acqua ogni mattina e continua a bere in modo regolare per tutta la giornata. Quanto bere? Gli esperti consigliano di consumarne almeno due litri al giorno. Tuttavia, molto dipende dalle proprie condizioni e necessità. È improbabile che tu beva troppo e, al contrario, scommetto che bevi troppo poco. Sarai stupito di quanto ti sentirai meglio se sarai perfettamente idratato.

2. Taglia (o almeno limita) gli snack fuori pasto e il junk food

La maggior parte di noi sa il motivo per cui la nostra dieta sta andando a rotoli o non funziona. Mangiamo troppi snack confezionati, colazioni dolci, fast food e alcolici. Tuttavia, a volte sembriamo avere un appetito insaziabile. Invece di preoccuparti di seguire la dieta del momento super restrittiva o di capire sei allergico o meno al glutine, prova a eliminare le schifezze dalla tua dieta e guarda cosa succede. È probabile che non dovrai mai più soffrire la fame.

3. Mangia per alimentare il recupero (alias mangia per quello che consumi)

Invece di mangiare finché non sei pieno, prova a mangiare quel tanto che basta per riprenderti dall’allenamento o da qualsiasi altra cosa tu abbia appena fatto. Siamo abituati a volerci sentire pieni come uno stato predefinito che p decisamente borghese. In uno stato di sopravvivenza, ovvero uno stato di performance, vorresti sentirti leggero, non pieno. Abituati a sentirti leggero e riuscirai a dare di più durante gli allenamenti. Infine, mangerai in modo ottimale perché questo stato di grazia creerà dipendenza.