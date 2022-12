Dieta: consigli pratici per non ingrassare durante le feste di Natale

Riuscire a non ingrassare sotto il periodo di Natale è possibile. In queste date, è vero, si susseguono grandi feste, cene, pranzi e aperitivi con amici e colleghi di lavoro. Non è inusuale che arriviamo alla fine delle vacanze di Natale con qualche chilo in più. Pertanto, devi cercare di prenderti cura di te stesso per cercare di evitare di ingrassare troppo.

Natale e aumento di peso sono due concetti che di solito vanno di pari passo. Secondo le ultime statistiche, durante le feste di solito mangiamo fino al 48% in più. I cibi tipici del periodo natalizio sono i maggiori responsabili dell’aumento di peso, poiché non sono alimenti che comunemente consumiamo nel resto dell’anno e questo li rende più appetibili per il nostro palato. Tuttavia, questo non è l’unico fattore che rischia di farci ingrassare. Contribuisce anche la riduzione o addirittura mancanza di attività fisica, visto che con il freddo e gli eventi mondani tendiamo a mettere da parte lo sport.

Idee per il controllo del peso sotto il periodo di Natale

I fatti sono innegabili. È tempo, quindi, di mettersi al lavoro. Quali strategie abbiamo a nostra disposizione per riuscire a mantenere il controllo del nostro peso durante le festività natalizie? È normale che i pasti natalizi siano i protagonisti di queste feste, ma non dimentichiamo che abbiamo molti strumenti a nostra disposizione per controllare il nostro peso e seguire una dieta sana anche durante il periodo di Natale.

“Affinché gli eccessi non si facciano sentire, l’ideale sarebbe continuare, per quanto possibile, con le routine di tutto l’anno. Praticare regolarmente sport, preparare pasti semplici e sani, avere un riposo ristoratore. Vediamo alcuni consigli utili per mantenere una dieta sana a Natale e non ingrassare.

Un menù equilibrato

Si consiglia di non arrivare ai pasti molto affamati per evitare di fiondarci su antipasti e snack. Si può scegliere di mangiare prima un frutto o anche di bere un bicchiere d'acqua che aumenterà la sensazione di sazietà. E durante il pranzo o la cena, non mangiare avidamente, mastica consapevolmente e lentamente e goditi le chiacchiere dei commensali.

Scegli un menù equilibrato con cibi di stagione realizzati con cotture semplici e leggere, come al vapore, al forno o alla griglia senza utilizzare salse pesanti.

Privilegiare la qualità rispetto alla quantità, per esempio aumentando il consumo di proteine ​​ad alto valore biologico, accompagnate da contorni a base di verdure.

Resta idratato bevendo acqua, tisane, tè o caffè non zuccherati o brodi fatti in casa.

Evitate di cadere nella tentazione di tartine ricche di salse, grassi e prodotti da forno molto calorici e opta per gamberi al vapore, cozze, crostacei… guarniti con limone o vinaigrette.

Come secondo piatto sarebbe opportuno optare per carne o pesce al forno, che sono proteine ​​magre, povere di grassi e ricche di vitamine e minerali, accompagnate da una fonte di verdure.

E se ci piace il dolce?

Per dessert, quando avete voglia di dolci, potete optare per la pasticceria fatta in casa o sostituirla con spiedini di frutta immersi nel cioccolato fondente insieme alle noci. Una buona soluzione sarebbe mangiare frutta come fragole o mirtilli, oppure ananas o arancia. E, se la tua passione è il cioccolato, puoi tranquillamente concedertene un po’, soprattutto nei giorni di festa, prediligendo quello fondente almeno al 70%. Per quanto riguarda i dolci tipici di Natale, l’opzione migliore sarebbe quella di consumare torroni e, nel caso di Pandoro e Panettoni, meglio scegliere quelli artigianali. Se ne mangerete un po’ durante i giorni di festa non succederà niente e non dovete sentirvi in colpa per questo.

Dieta sana tra pranzi e cenoni

I giorni tra le feste vere e proprie dobbiamo mantenerci ben idratati e privilegiare verdure, frutta, pesce e carni bianche, evitare dolci e bevande alcoliche e svolgere attività fisica quotidianamente.

Evita di prendere troppi chili

Tutti questi accorgimenti hanno lo scopo di evitare di ingrassare troppo, un classico dopo le feste. Le statistiche dicono che, nel giro di sole due settimane festive, l’ago della bilancia, per alcune persone, può pendere fino ai +5 kg (17%). Ma se seguiamo correttamente la nostra dieta e la nostra routine di esercizi, ci accorgeremo che il nostro peso non cambierà. A volte diamo per scontato che il Natale o le feste siano periodi in cui ingrasseremo e la normalizzazione di questo concetto non ci gioverà. Godersi le feste e il periodo di riposo non dovrebbe portarci a peggiorare la nostra salute o variare il nostro peso.

Fai attenzione con l’alcol

Per quanto riguarda le bevande, è meglio optare per l’acqua e, se hai intenzione di bere alcolici, preferibilmente vino o spumante, poiché contengono meno zucchero. Nel caso di bere un cocktail, aggiungi molto ghiaccio per farlo durare più a lungo. Si consiglia di alternare l’assunzione di alcol con l’acqua, per evitare eccessi e terminare il pranzo o la cena con una tisana digestiva per evitare fastidi allo stomaco.