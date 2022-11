Dieta: 5 spezie che ti aiutano a perdere peso

Se sei a dieta, prova a inserire nella tua alimentazione queste 5 spezie che ti aiutano a perdere peso aumentando il consumo di calorie e diminuendo la sensazione di fame.

Le spezie sono alleate indispensabili della nostra cucina. Oltre d aiutarci a insaporire i piatti, sono le nostre migliori amiche se il nostro obiettivo è perdere peso. Questo perché le spezie aumentano il consumo di calorie, riducono la sensazione di fame e favoriscono l’eliminazione delle tossine.

Piatti più leggeri

L’aggiunta di spezie ai nostri piatti può contribuire a renderli molto più leggeri, facilmente digeribili e più adatti alla nostra dieta ipocalorica o al dimagrimento. Ad esempio, se sostituiamo lo zucchero con la cannella, ridurremo le calorie.

Vediamo allora 5 spezie che dovremmo inserire nella nostra dieta se l’obiettivo è quello di perdere peso.

Dieta e spezie: Peperoncino di Cayenna

Il suo componente attivo è la capsaicina, che si distingue per il suo potere antinfiammatorio, e aiuta a stimolare la combustione delle calorie nel metabolismo aumentando la temperatura corporea. La capsaicina fornisce il sapore piccante del pepe, e questo sapore riduce la fame, migliorando la sensazione di sazietà.

Pepe nero

È il frutto o la bacca della pianta. Sebbene esistano molte varietà di pepe, in generale il pepe nero è il più conosciuto e apprezzato. Il colore dei grani di pepe dipende anche dal loro stato di maturazione, partendo dal verde, virando al rosso per poi arrivare al nero. Inoltre, contiene numerosi componenti attivi che lo rendono una spezia benefica per il nostro organismo.

La componente più importante è la piperina, è un olio essenziale, un alcaloide amminico. Aiuta ad aumentare la mobilità intestinale, migliorando così la digestione e la secrezione degli enzimi digestivi. Aiuta anche ad aumentare l’assorbimento di altri nutrienti, come vitamine del gruppo B, beta-carotene, selenio.

La piperina ha un effetto antidepressivo, aiuta ad aumentare i livelli di serotonina e dopamina, questa è una delle azioni che rende il pepe un ottimo alleato per perdere peso. L’azione dimagrante è dovuta al fatto che, aumentando la temperatura corporea, aumenta anche il consumo di calorie e quindi del dispendio energetico.

Cannella

Sappiamo che la cannella è ricca di antiossidanti ed è una delle spezie più aromatiche. Non è un caso se spesso gli esperti parlando della cannella come della spezia del benessere. La cannella, infatti, stimola la serenità e il benessere. La sensazione di relax quando seguiamo una dieta dimagrante ci aiuterà a ridurre l’ansia e la fame nervosa, in particolare quella legata ai dolci.

Un altro punto a favore della cannella è che il suo sapore dolce può essere sfruttato come sostituto dei dolcificanti. Inoltre, questa spezia migliora la digestione e l’appetito, previene gas intestinali, nausea e può agire come tonico digestivo.

Cumino

Questa spezia della famiglia del prezzemolo è molto aromatica e può esserci molto utile se stiamo cercando di dimagrire. Lo dimostra uno studio in cui è stato verificato come, in un gruppo di donne obese, sono stati aggiunti allo yogurt 3 grammi di cumino in polvere in due pasti per 3 mesi. Si è visto che il cumino ha contribuito a ridurre i livelli di colesterolo LDL, aumentare i livelli di HDL, diminuire i livelli di trigliceridi, migliorare i livelli di grasso addominale e, in generale, i livelli di grasso. Il cumino, infatti, aiuta ad accelerare la combustione dei grassi e, di conseguenza, la perdita di peso.

Curcuma

Sono molti gli studi che mettono in evidenza le proprietà antinfiammatorie della curcuma. Infatti, è ampiamente usata per trattare i dolori articolari. Questa spezia è un’ottima alleata anche se vogliamo dimagrire, e ci sono studi che ne dimostrano l’efficacia nel ridurre il grasso corporeo, in particolare quello addominale.

L’obesità è associata alla comparsa di citochine pro-infiammatorie, che portano a un’infiammazione cronica nell’apparato digerente che a sua volta causa problemi digestivi e metabolici. La curcuma agisce diminuendo questi fattori pro-infiammatori che svolgono un ruolo molto importante nell’obesità. Gli studi dimostrano l’effetto della curcuma sulla perdita di grasso corporeo e la sua capacità di migliorare la sensibilità all’insulina.

Facendo uso regolare di curcuma insieme al pepe nero possiamo aiutare a ridurre il peso, migliorare l’indice di massa corporea e ridurre il grasso addominale.