Cosa mangiare dopo un allenamento? Vediamo gli alimenti più consigliati dopo una seduta di sport o fitness. Hai iniziato settembre al meglio. Non ci sono scuse e quest’anno sì, hai deciso di introdurre l’esercizio fisico nella tua routine quotidiana, per prenderti cura di te e recuperare il tono muscolare. Ma, soprattutto se non sei esperto, probabilmente ti stanno sorgendo dei dubbi su cosa mangiare dopo un allenamento e quale sia l’alimentazione migliore per recuperare le energie.

La prima cosa che dobbiamo tenere in considerazione, è che la dieta giusta dipenderà dall’obiettivo individuale di ogni persona, nonché dall’intensità e dal tipo di allenamento che si effettua. Tuttavia, possiamo seguire alcune raccomandazioni generali.

Cosa mangiare dopo un allenamento quindi? E’ sempre molto importante che il pasto post allenamento sia composto da un carboidrato e una proteina. In questo modo ci assicureremo un buon recupero muscolare, sia a livello strutturale che nelle riserve.

In generale, i nutrienti più importanti quando si tratta di recuperare dopo una sessione di esercizio sono proteine ​​e carboidrati. Ma anche alcuni micronutrienti, come il sodio o il potassio, svolgono un ruolo fondamentale nel recupero, poiché ci aiuteranno a rimanere idratati.

Gli esperti di nutrizione concordano sul fatto che è importante tenere presente che il carboidrato deve essere assorbito rapidamente. I carboidrati a rapido assorbimento infatti ci aiuteranno a potenziare la suddetta sintesi proteica e favoriranno anche il recupero delle riserve di glicogeno.

Le proteine, un ruolo fondamentale

Per quanto riguarda le proteine, la loro qualità è indifferente, poiché si è visto che ciò che conta è la qualità che viene consumata nell’arco della giornata e non in un momento preciso. Quindi qualsiasi fonte proteica è adatta dopo un allenamento. Yogurt naturale, tacchino, petto di pollo, tonno in scatola, frutta secca, latticini magri come ricotta o ficchi di latte.

Le proteine ​​ci aiutano a riparare e costruire nuova massa muscolare, poiché promuovono la sintesi di nuove proteine ​​e bloccano il catabolismo muscolare che si verifica durante e dopo l’allenamento.

Un consiglio importante è che questo pasto non venga fatto molto dopo la fine dell’allenamento in modo che il recupero sia più veloce. Inoltre, deve essere sempre accompagnato da una buona idratazione.

Cosa mangiare dopo un allenamento

Quali cibi posso scegliere per favorire il recupero dell’organismo e dei muscoli dopo un allenamento?