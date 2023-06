Arriva “Pasta, straordinario quotidiano”, guida ideata e realizzata da Unione italiana food in collaborazione con Giunti Editore al servizio delle famiglie italiane alle prese con il carovita. L’iniziativa raccoglie 54 ricette, una per ogni settimana dell’anno, per 4 persone, con un costo che si attesta spesso sotto i 5 euro, senza mai superare nelle proposte più elaborate un budget complessivo di 10 euro sempre per 4 persone. Nella sua proposta la guida presenta un range tra euro 1,25 e 2,50 a persona per un piatto di pasta.

Ricette economiche e sane per la pasta

Con la presentazione dell’iniziativa è ricordato inoltre che in Italia con mezzo chilo di pasta e pochi altri ingredienti (come olio, pomodoro, legumi e aromi) si riesce a preparare un pasto sano, nutriente e bilanciato per una famiglia di 4 persone spendendo nell’insieme poco più di 2 euro (50 centesimi a persona).

Qualcosa in più sul ricettario

Il libro è suddiviso in 5 categorie (stagionali, regionali, grandi classici, vegetariane e ricorrenze) a cui si aggiungono 7 ricette d’autore ideate dalla chef Sarah Cicolini (Santo Palato, Roma) che si contraddistinguono per essere antispreco, sostenibili e stagionali. Ad ogni ricetta è affiancato un commento e l’indicazione calorica e nutrizionale di Valeria Del Balzo, biologa nutrizionista, con una scheda dei valori nutrizionali e un approfondimento.

“Di tutte le evoluzioni che potremmo raccontare sulla pasta – afferma Margherita Mastromauro, presidentessa dei pastai di Unione Italiana Food – oggi quella che ha più senso ricordare è sicuramente il potere aggregante, a livello sia sociale che culturale. La pasta, questa straordinaria tradizione che accompagna da secoli il nostro quotidiano, appunto”. Parliamo- aggiunge Mastromauro di un prodotto che possiamo considerare economicamente accessibile per tutti, che riesce a soddisfare le necessità tanto del singolo individuo, quanto della famiglia più numerosa”.

“L’obiettivo di questo volume- conclude- è dimostrare che con una spesa molto contenuta, parliamo di massimo 10 euro, la pasta ci garantisce un pasto completo, nutriente e squisito. Perché la pasta è questo, un “lusso”, ma alla portata di tutti”.

A questo link è possibile scaricare il ricettario completo.

