Le cipolle sono un alimento che divide i consumatori. Pur essendo una fonte di sostanze nutritive, vengono spesso demonizzate perché provocano alitosi.

Eppure non c’è piatto che non guadagni gusto da loro utilizzo, che sia un semplice sugo o una frittata, ma anche un qualsiasi soffritto.

Una tazza di cipolla tritata fornisce: 64 calorie,14,9 grammi di carboidrati, 0,16 g di grasso, 0 g di colesterolo, 2,72 g di fibra

6,78 g di zucchero, 1,76 g di proteine.

Benefici delle cipolle.

Come evidenziato da uno studio pubblicato sulla rivista Food Research International, le cipolle rosse sono una potente arma anticancro.

In particolare, rispetto agli altri tipi, sono le più efficaci nell’uccidere le cellule cancerogene del tumore al colon, oltre che di quello al seno.

Merito di un alto contenuto di quercetina, un tipo di flavonoide che ha potere antiossidante e di antociani (o antocianine), che danno il colore rosso e che arricchiscono l’azione antitumorale della quercetina stessa.

In quanto fonte di vitamina C, le cipolle possono supportare la costruzione e il mantenimento del collagene. Il collagene fornisce struttura a pelle e capelli.

Una revisione del 2019 ha rilevato che la quercetina, un composto nella buccia di cipolla, può avere un collegamento con l’abbassamento della pressione sanguigna se somministrata come integratore.

Le cipolle favoriscono la digestione. Sono ricche di inulina, un tipo di fibra che funge da prebiotico, che serve da cibo per i probiotici e aiuta a prosperare quei microbi benefici. L’inulina aiuta anche a prevenire la costipazione.

Diabete e cipolla: come è meglio mangiarla.

Come ricorda sulla sua pagina Instagram la Dr.ssa Sara Farnetti, specialista in Medicina Interna ed esperta in Nutrizione Funzionale Medica, chi è diabetico dovrebbe preferibilmente mangiare le cipolle crude e non cotte.

Se consumata cruda la cipolla è diuretica e drenante, contrasta la ritenzione dei liquidi e facilita il lavoro del rene. Foto di webvilla da Pixabay.