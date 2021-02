Ci sono vitamine e minerali essenziali per il corretto funzionamento del corpo. Uno di questi è l’acido folico o vitamina B9, un nutriente essenziale che il corpo umano stesso non è in grado di sintetizzare da solo, quindi è fondamentale includerlo nella nostra dieta. Tieni presente che possiamo trovare la vitamina B9 in due forme: come folato, presente in alcuni alimenti, e come acido folico, che è una variante sintetizzata del folato e si trova negli alimenti fortificati e negli integratori alimentari.

Perché l’acido folico è così importante?

Va tenuto presente che il folato è essenziale per la formazione dei coenzimi metabolici, soprattutto per quelli coinvolti nella sintesi degli acidi nucleici. E la sua mancanza può causare numerosi problemi. Ad esempio, è associato a malformazioni congenite come difetti di chiusura del tubo neurale. Ma anche alterazioni nel feto, come deficit del linguaggio, rischio di sviluppare malattie come il diabete., autismo o leucemia. Può anche causare un innalzamento del marker di omocisteina, aumentando il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari come l’infarto. Inoltre, può causare altre alterazioni ematologiche originate dal midollo osseo e, a lungo termine, alterazioni della mucosa del cavo orale, depressione, irritabilità, insonnia, deterioramento cognitivo, affaticamento e psicosi.

E nel caso delle donne incinte?

Un caso molto particolare è quello delle donne in gravidanza, nel qual caso una carenza di acido folico può causare importanti problemi durante la gestazione, come distacco di placenta o aborto spontaneo. Questo è il motivo per cui l’integrazione prima del concepimento e durante i primi tre mesi di gravidanza è così importante. Una considerazione importante: la carenza di acido folico deve essere analizzata insieme alla vitamina B12, poiché entrambi hanno un metabolismo fortemente correlato e talvolta producono alterazioni simili, come l’anemia .

Come può verificarsi la carenza di acido folico?

Il team di medici della piattaforma online di analisi del sangue Melio ha raccolto quelle che sono, a loro avviso, le cinque cause più frequenti di carenza di acido folico.

Insufficiente assunzione di cibi che lo contengono. Come abbiamo detto, il cibo è fondamentale . Tieni presente che il folato può essere trovato in alimenti come verdure a foglia verde, uova, latte, fegato e agrumi. E attenzione, perché il consumo di questi alimenti non esime dal soffrire di un deficit di vitamina B9, poiché si tratta di una vitamina che si deteriora con il caldo (e quindi con la cottura dei cibi).

Come trattare la carenza di acido folico?

Fortunatamente, la carenza di acido folico può essere trattata in modo semplice. Basta infatti affidarsi a integratori, opportunamente suggeriti dal proprio medico. Bisogna tenere conto che, come spesso accade, un eccesso di intetori è dannoso quanto un deficit. Per questo motivo si consiglia di avere sempre il parere del medico e di affidarsi a integratori specifici.