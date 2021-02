Un giorno ti guardi allo specchio e, all’improvviso, eccoli lì: i capelli bianchi. Nonostante sia un processo naturale dei capelli, i capelli bianchi spesso ci fanno sentire a disagio e più “vecchi”. Tuttavia, come spiegano gli specialisti, i capelli bianchi non sono solo frutto dell’età che avanza.

Prima di ricorrere a prodotti chimici che possono intaccare la salute dei nostri capelli, possiamo provare a ‘coprirli’ con prodotti naturali. Ma, facendo un ulteriore passo in avanti, possiamo addirittura prevenirne o ritardarne la comparsa con questi consigli e rimedi casalinghi offerti da MiFarma.

Perché compaiono i capelli bianchi?

La prima cosa da tenere a mente è che i capelli bianchi non sono legati solo all’invecchiamento. Sebbene l’età sia una delle ragioni principali della loro nascita, non è l’unica. Ssi generano quando c’è una mancanza di melanina, un pigmento naturale prodotto nelle cellule chiamate melanociti. E questo può accadere per diversi motivi: cattiva alimentazione, stress , mancanza di attività fisica, consumo di tabacco o uso continuo di prodotti chimici sui capelli.

– Leggi anche: Chi lo usa, dice che questo shampoo per la crescita dei capelli ti regala la chioma di quando avevi 20 anni

Chi ha una maggiore propensione a svilupparli?

La crescita dei capelli bianchi è strettamente correlata a fattori genetici. Se i tuoi parenti più stretti li hanno sviluppati presto, è possibile che succeda anche a te poiché è ereditario.

Inoltre, i capelli delle persone che soffrono di malattie come l’ipotiroidismo, la vitiligine o una carenza di vitamina B12 sono più inclini a diventare bianchi.

Per combattere i capelli grigi, potrebbe essere ideale ricorrere a integratori, come la vitamina B12. È importante prestare particolare attenzione quando si utilizzano phon e piastre, coloranti o prodotti chimici; poiché un loro uso improprio può danneggiare i capelli e di conseguenza l’aspetto dei capelli bianchi.

La loro comparsa può essere ritardata?

Uno dei consigli per ritardarne l’arrivo è mantenere una corretta pulizia dei capelli. L’utilizzo di shampoo con enzimi antiossidanti e ingredienti non aggressivi, permette di aumentare la pigmentazione del capello e con esso si inverte il processo di formazione del grigio.

Allo stesso modo, esistono anche degli integratori, come il coenzima Q10, che aiuta a ritardarne la comparsa, poiché è un composto antietà.

– Leggi anche: Capelli fini, 6 shampoo alleati per una chioma voluminosa

Quali alimenti scegliere per rafforzare i pigmenti dei capelli?

Una dieta sana è la base per stare bene. Mangiare una ricca varietà di cibi è fondamentale. Seguire una alimentazione ricca di antiossidanti e povera di grassi aiuterà a rinforzare i capelli e migliorare la pigmentazione, poiché riduce lo stress ossidativo causato da fattori esterni. Una delle chiavi è consumare quotidianamente una buona varietà di frutta e verdura, come le carote, che favoriscono l’assorbimento della vitamina A, benefica per i capelli e la pelle.

Un altro alimento fondamentale potrebbe essere il salmone, i cui oli favoriscono l’assorbimento della vitamina D e degli Omega 3, che aiutano a mantenere il colore naturale dei capelli .

Quali rimedi naturali e casalinghi possiamo usare per ‘coprire’ e ritardare i capelli bianchi

● Segui una dieta sana. Mangia cibi di ogni tipo per fornire al corpo i nutrienti di cui ha bisogno: frutta e verdura fresca, pesce, carne magra, cereali integrali.

● Fai esercizio fisico regolare. Mantenere il corpo attivo è fondamentale per sentirsi bene dentro e fuori. Inoltre, svolgere una attività fisica quotidiana, sia attraverso passeggiate, corsa o simili, ritarda l’accumulo di scorie in cui sono presenti i melanociti.

● Evita di usare prodotti chimici sui capelli. Scegli sempre shampoo, creme e balsami a base di ingredienti naturali.

● Oltre a mantenere uno stile sano, lavare i capelli con la camomilla può aiutare a dare vitalità e mantenere il colore e la lucentezza dei capelli.

● Usa coloranti vegetali naturali all’henné. È un prodotto naturale al 100% che protegge e dona vitalità e lucentezza ai capelli.