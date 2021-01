Se siete alla ricerca di uno shampoo per dare volume ai capelli fini, abbiamo qualche suggerimento per voi.

Avere capelli ricci non necessariamente garantisce volume estremo, soprattutto nella zona più vicina alla cute.

Fortunatamente i nostri hair stylist possono venirci incontro e consigliarci tagli che ovviano a questo problema.

Oltre al taglio, anche i prodotti mirati possono essere molto utili e noi vogliamo segnalarvi degli alleati di bellezza ad hoc.

6 shampoo per capelli fini da provare.

Partiamo da un prodotto che ha conquistato le clienti Amazon Usa, le quali lo hanno definito quasi “miracoloso”.

Parliamo di Bosley MD BosRevive Non Color Treated Hair Nourishing Shampoo.

“Ho notato immediatamente il cambiamento nei miei capelli. Ho dei bei capelli ricci e li perdevo a ogni doccia”, ha scritto un recensore.

Dopo aver adottato lo shampoo nella loro routine, le acquirenti hanno notato un “calo significativo della perdita di capelli e un volume “irreale”.

Secondo shampoo da provare, Bain Volumifique di Kérastase, ideale per capelli sottili e piatti.

Si combina al sistema Ampliflex per restaurare la superficie della fibra capillare, aumentando il volume e lo spessore dei capelli senza appesantirli.

Alterna Caviar Multiplying Volume shampoo è una terza alternativa. Questo brand è apprezzato anche dal parrucchiere della famiglia Kardashian, Andrew Fitzsimons.

Altra marca di cui vi abbiamo parlato più volte è Aveda, che propone Pure abundance Volumizing shampoo, contenente rosmarino, menta peperita organica certificata, palmarosa e ylang ylang.

C’è poi Moroccanoil Extra Volume Shampoo, ricco di olio di argan antiossidante e sostanze nutrienti per rivitalizzare, detergere, districare e ridonare corposità.

Infine, c’è un brand che noi stesse abbiamo testato per altre linee e ci sembra ottimo, ovvero Davines.

Per i capelli fini propone un prodotto specifico: Volu shampoo, che è fatto con una miscela di tensioattivi biodegradabili, pantenolo per nutrimento e splendore, rapa di Caprauna per corpo e volume.

Foto di Jonas Svidras da Pixabay.