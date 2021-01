Sia che tu stia sospettando di perdere i capelli a causa dello stress, dell’età, degli ormoni post-partum, del Covid-19 o per qualsiasi altro motivo, uno shampoo per la crescita dei capelli è ciò che ti serve in questo momento. Non importa se poche persone ci vedono nella vita reale, avere una chioma voluminosa e capelli folti stimola la nostra autostima. E se hai bisogno di un piccolo aiuto, sappi che chi lo ha comprato sostiene che la vita diventerà più facile con lo shampoo BosRevive Nourishing di Bosley.

A quanto pare, il trucco è strofinare bene lo shampoo sul cuoio capelluto: la stimolazione funziona in tandem con gli ingredienti del prodotto. L’estratto di semi di zucca e il saw palmetto bloccano il DHT, un ormone steroideo la cui azione sui follicoli è particolarmente dannosa. La miniaturizzazione follicolare porta all’atrofia del bulbo terminando in modo definitivo il ciclo di crescita del capello. Inoltre, il marchio afferma che gli antiossidanti dell’estratto di rosmarino aiutano a ridurre l’infiammazione del cuoio capelluto e ad aumentare la circolazione che stimola la crescita.

A breve termine, la formula di questo shampoo privo di solfati, parabeni e ftalati, aumenta la forza, lo spessore, il volume e la crescita dei capelli. Secondo alcuni acquirenti americani, questo shampoo ha anche il vantaggio di contrastare l’eczema del cuoio capelluto, oltre a ridurre notevolmente la quantità di capelli che cadono.

CORTESIA BOSLEY MD

I pareri dei clienti

“Ho notato immediatamente il cambiamento nella crescita dei capelli. Ho dei bei capelli ricci, e ne perdevo tantissimi”, scrive un recensore. Dopo aver iniziato ad usare lo shampoo, ha notato un “calo significativo della perdita di capelli, e il volume è quasi irreale”.

Altri recensori dicono di averlo consigliato ad almeno 15 amici, aggiungendo: “Man mano che invecchi i tuoi capelli iniziano a diradarsi e questo shampoo ti fa tornare la chioma di quando avevi 20 anni. Shampoo e balsamo sono miracolosi”.

Molti clienti sostengono che questo prodotto ha fatto sì che i loro capelli crescessero più velocemente. Inoltre, rende i capelli sani, pieni e lucenti.

In tutta onestà, non sembra che ci sia nemmeno una cattiva notizia. Questo shampoo è infatti reperibile online e, attualmente, puoi acquistare il kit completo (shampoo, balsamo e trattamento) per meno di 40 euro.