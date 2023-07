Ashitaba: la pianta giapponese ricca di benefici che migliora la salute

Ashitaba, conosciuta anche come Angelica keiskei koidzumi, è una pianta giapponese che sta guadagnando sempre più attenzione per le sue proprietà straordinarie. Originaria dell’isola di Hachijo nel Giappone meridionale, Ashitaba ha una lunga storia di utilizzo nella medicina tradizionale giapponese per il suo potenziale benefico sulla salute.

Negli ultimi anni, è diventata una vera e propria tendenza nel campo del benessere, grazie ai suoi numerosi benefici per la salute. Vediamo allora come questa pianta è in grado di influenzare positivamente il nostro benessere complessivo.

Proprietà nutrizionali di Ashitaba

Ashitaba è una ricca fonte di vitamine, minerali e antiossidanti. Contiene vitamine del gruppo B, vitamina C, vitamina E, potassio, calcio, ferro e molti altri nutrienti essenziali. Questa combinazione di nutrienti contribuisce a migliorare il sistema immunitario, favorisce la salute del sistema digestivo e fornisce energia al corpo.

Potere antiossidante

Gli antiossidanti sono essenziali per contrastare i danni dei radicali liberi nel corpo e proteggere le cellule dai processi di invecchiamento. Ashitaba contiene una quantità significativa di chalconi, un tipo di flavonoide che presenta potenti proprietà antiossidanti. L’assunzione regolare di Ashitaba può aiutare a ridurre lo stress ossidativo e migliorare la salute generale.

Effetti sul sistema digestivo

Ashitaba è noto per il suo effetto positivo sul sistema digestivo. I composti presenti in questa pianta possono favorire la produzione di enzimi digestivi e migliorare la motilità intestinale. Ciò può aiutare a prevenire problemi digestivi come la stitichezza e promuovere una corretta digestione.

Supporto al sistema immunitario

Grazie alla presenza di vitamine e antiossidanti, Ashitaba può aiutare a rafforzare il sistema immunitario. Un sistema immunitario sano è fondamentale per combattere le infezioni e le malattie. L’assunzione regolare di Ashitaba può contribuire a mantenere il tuo corpo forte e resistente.

Potenziale effetto anti-infiammatorio

Alcune ricerche suggeriscono che Ashitaba può avere effetti anti-infiammatori nel corpo. Questo può essere attribuito alla presenza di chalconi, che possono aiutare a ridurre l’infiammazione e alleviare i sintomi di disturbi infiammatori come l’artrite.

Longevità e benessere generale

Uno dei maggiori punti di interesse riguardo ad Ashitaba è la sua associazione con la longevità e il benessere generale. Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per confermare tali affermazioni, i nutrienti e i composti presenti in Ashitaba possono fornire un supporto globale alla salute e al benessere, aiutando a promuovere una vita più lunga e sana.

Lo studio nel dettaglio

Uno studio pubblicato sulla rivista medica Nature Communications suggerisce che questa pianta potrebbe aiutare a ritardare alcuni processi legati all’invecchiamento. In questo lavoro il biologo molecolare spagnolo Didac Carmona-Gutiérrez, insieme ad altri ricercatori dell’Università di Graz, ha intrapreso uno studio che non aveva come obiettivo iniziale la conoscenza delle proprietà della pianta, ma la ricerca scientifica di nuove composti naturali in grado di contrastare l’invecchiamento precoce.

Per fare ciò, si sono concentrati sull’analisi di una raccolta di 180 flavonoidi alla ricerca di risultati promettenti. Proprio durante questa analisi hanno scoperto l’efficacia di un particolare composto, noto come 4,4′-dimetossicalcone (DMC), con proprietà antietà presente nell’ashitaba.

Secondo i risultati, la somministrazione esterna di DMC ha prolungato la durata della vita di lieviti, vermi e mosche, ha rallentato la senescenza (processo di invecchiamento) delle colture di cellule umane e ha protetto i topi dall’ischemia miocardica prolungata. Allo stesso tempo, il DMC induce l’autofagia, un processo mediante il quale il corpo “ricicla” le cellule danneggiate e le sostituisce con quelle sane.

In conclusione, l’Ashitaba è una pianta giapponese che offre numerosi benefici per la salute e il benessere generale. Con le sue proprietà nutrizionali, antiossidanti e potenziali effetti anti-infiammatori, può svolgere un ruolo importante nel miglioramento del sistema immunitario, della digestione e nella lotta contro i radicali liberi.

Nonostante le affermazioni sulla longevità richiedano ulteriori ricerche, l’inclusione di Ashitaba nella tua dieta può contribuire a promuovere una vita sana e in equilibrio. Sperimenta i benefici di questa pianta giapponese straordinaria e scopri come può migliorare la tua salute complessiva.