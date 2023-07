Natto: Il Superfood Giapponese e i suoi Benefici per la Salute

Il natto, una pietanza tradizionale giapponese, sta guadagnando sempre più popolarità in tutto il mondo grazie ai suoi molteplici benefici per la salute. Questo superfood ricco di nutrienti è una fonte di proteine complete e contiene enzimi e probiotici che possono migliorare il benessere generale. Allora cerchiamo di capire meglio cosa è il natto e come può contribuire a migliorare la tua salute.

Cos’è il natto?

Il natto è un alimento a base di soia fermentata originario del Giappone. Viene prodotto attraverso il processo di fermentazione controllata dei semi di soia, utilizzando un batterio chiamato Bacillus subtilis var. natto. Durante la fermentazione, i batteri producono una sostanza chiamata nattōchinasi, un enzima conosciuto per i suoi effetti positivi sulla salute.

Benefici del natto

Fonte di proteine complete: Il natto è una fonte eccellente di proteine vegetali, che contiene tutti gli amminoacidi essenziali necessari per il corpo umano. È particolarmente benefico per i vegetariani e i vegani che potrebbero avere difficoltà a ottenere abbastanza proteine dalla loro dieta. Ricco di nattōchinasi: La nattōchinasi presente nel natto è un enzima che può favorire la circolazione sanguigna e contribuire a mantenere sani i vasi sanguigni. Si ritiene che la nattōchinasi abbia proprietà anticoagulanti naturali e possa aiutare a prevenire la formazione di coaguli di sangue. Probiotici naturali: Durante il processo di fermentazione, il natto si arricchisce di batteri probiotici benefici per l’intestino. Questi probiotici favoriscono l’equilibrio della flora intestinale e possono migliorare la digestione e la salute generale dell’apparato digerente. Contiene vitamine e minerali: Il natto è una fonte di diverse vitamine e minerali essenziali per il corpo. È particolarmente ricco di vitamina K2, che svolge un ruolo importante nella salute delle ossa e nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Contribuisce alla salute cardiaca: Grazie alle sue proprietà anticoagulanti e al contenuto di vitamina K2, il natto può aiutare a mantenere un cuore sano. La vitamina K2 è coinvolta nella regolazione del metabolismo del calcio e può contribuire a prevenire l’accumulo di calcio nelle arterie.

Valori nutrizionali del natto

Il natto è un alimento ricco di nutrienti essenziali. È una fonte eccellente di proteine ad alto valore biologico, contenendo tutti gli amminoacidi essenziali necessari per il corretto funzionamento dell’organismo. Inoltre, è ricco di vitamina K2, che è importante per la salute delle ossa e della coagulazione del sangue. Il natto contiene anche vitamine del gruppo B, ferro, calcio e fibre alimentari.

Come consumarlo

Il natto viene spesso consumato in Giappone a colazione o come contorno per il riso. È caratterizzato da un sapore unico e da una consistenza appiccicosa, che potrebbe richiedere un po’ di tempo per abituarsi. Può essere condito con salsa di soia, senape giapponese e alghe per migliorarne il gusto.

La sua incredibile popolarità

Negli ultimi anni, il natto ha guadagnato popolarità al di fuori del Giappone, diffondendosi in tutto il mondo grazie ai suoi numerosi benefici per la salute e al suo sapore distintivo. È diventato un ingrediente apprezzato nella cucina fusion e ha attirato l’attenzione degli appassionati di alimentazione sana. Molte persone sono attratte dalla sua ricchezza di nutrienti e dal potenziale impatto positivo sulla salute.