Abitudini che sembrano salutari ma che in realtà non lo sono poi tanto

Contagiati spesso da trend e nuove mode su cibo e diete, succede sempre più spesso che diamo per scontato che alcune nostre abitudini siano salutari ma che, in realtà, non lo sono poi così tanto. O, almeno, non lo sono nel modo in cui noi crediamo. E che -per esempio- la nostra dieta non è così sana come pensiamo.

Ad esempio, pensiamo ad un trend che sta guadagnando sempre più seguaci: il digiuno intermittente. È davvero sempre salutare? In realtà, dipende da come si fa e se si viene seguiti nel modo corretto.