5 consigli per purificare il tuo corpo senza dieta

Ci sono alcuni periodi specifici in cui sentiamo il bisogno di purificare il nostro corpo. Per esempio, dopo un weekend di vacanza in cui abbiamo bevuto e mangiato più del dovuto, oppure dopo un matrimonio o pranzi e cene abbondanti. Ma per purificare il nostro corpo non è necessario seguire una dieta troppo restrittiva. Ci sono alcuni modi per purificarci senza dieta.

La prima cosa da tenere a mente è che il processo di disintossicazione inizia nel fegato ed è un processo naturale del corpo. Questo organo è il principale responsabile dell’eliminazione delle tossine accumulate. Quindi, quando seguiamo un ciclo di disintossicazione, non facciamo altro che dare una spinta a questo processo naturale di eliminazione delle tossine che in un modo o nell’altro finiscono nel nostro corpo e talvolta ne impediscono il corretto funzionamento o la piena capacità.

Purificarci senza dieta, la chiave è cambiare abitudini

La chiave è trovare un modo per aiutare a disintossicare il corpo in modo naturale e senza dieta. Vediamo come fare

–Lascia respirare il corpo, elimina le tossine dalla tua dieta. La prima cosa da considerare è eliminare quegli alimenti che possono generare processi infiammatori o irritare lo stomaco. Tra questi, alcuni spiccano, come il glutine, i latticini e l’alcol. Inoltre, devi limitare nella tua dieta il consumo di alimenti trasformati, non solo durante una dieta purificante ma durante tutto l’anno.

–Includi cibi di qualità. Alcune persone pensano alla disintossicazione e vengono in mente i frullati verdi, molto in voga negli ultimi anni. È un’opzione, ma è più consigliabile scegliere di includere verdure verdi nella nostra dieta, preferendole fresche e a crudo, così da poterle masticare. E ci sono altri alimenti che dovremmo aggiungere nella nostra lista della spesa: noci, semi, pesce ricco di Omega3, grassi buoni (olio extravergine di oliva, avocado).

– Il riposo è essenziale. Non si può dimenticare che durante un processo di disintossicazione è essenziale riposarsi a sufficienza. Devi sfruttare il fatto che il corpo entra in modalità “autopulizia” mentre dormi, quindi dormire per 7 o 8 ore non farà male.

–Rimani attivo e suda. Se pratichi esercizio ad alta intensità, vai in bicicletta, balli… aiuti il ​​tuo corpo a sudare, il che è molto importante perché facilita l’eliminazione delle tossine. Può anche essere interessante fare bikram yoga o fare una sauna per circa 15-20 minuti due volte a settimana.

–I reni, organo chiave. Come sapete, le tossine vengono eliminate attraverso l’urina, quindi non è una cattiva idea stimolare la diuresi. Come? Ridurre il sale e mantenere sempre un’idratazione ottimale. Puoi anche includere infusi o preparati a base vegetale che ci aiutano in questo obiettivo.