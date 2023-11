Vellutata di Zucca: proprietà, valori nutrizionali e ricetta facile e gustosa

Se c’è un piatto autunnale che incanta i palati con la sua cremosità e il suo sapore avvolgente, è sicuramente la vellutata di zucca. Oltre a deliziare il palato, questa prelibatezza vanta anche numerose proprietà benefiche e un profilo nutrizionale che la rende un’opzione salutare per arricchire la tua dieta.

Proprietà della Vellutata di Zucca

La zucca, ingrediente principale di questa vellutata, è una ricca fonte di vitamine A e C, che supportano la salute della pelle e del sistema immunitario. La presenza di antiossidanti contribuisce a combattere lo stress ossidativo nel corpo, riducendo il rischio di malattie croniche. Inoltre, la zucca è nota per il suo contenuto di fibra, che favorisce la digestione e il mantenimento di un peso corporeo equilibrato. Questa vellutata diventa così un piatto che unisce il gusto alla salute.

Valori Nutrizionali della Vellutata di Zucca

Una porzione di vellutata di zucca offre una combinazione equilibrata di carboidrati, proteine e grassi. È particolarmente ricca di potassio, utile per il controllo della pressione sanguigna, e contiene solo poche calorie, rendendola un’opzione leggera e saporita. La presenza di beta-carotene, responsabile del colore arancione della zucca, si traduce in benefici per la vista e la salute della pelle. Inoltre, la vellutata di zucca può essere adattata a diverse diete, tra cui quella vegetariana e vegana.

Ricetta semplice e veloce

Ingredienti:

1 kg di zucca, tagliata a cubetti 1 cipolla, tritata finemente 2 patate, sbucciate e tagliate a pezzi 2 carote, pelate e affettate 2 spicchi d’aglio, tritati 1 litro di brodo vegetale Olio d’oliva extra vergine Sale e pepe q.b.

Procedimento:

In una pentola capiente, soffriggere la cipolla e l’aglio in olio d’oliva fino a doratura. Aggiungere le patate, le carote e la zucca, cuocendo per alcuni minuti. Versare il brodo vegetale, portare ad ebollizione e poi ridurre il calore per far sobbollire fino a quando le verdure sono tenere. Frullare il tutto con un mixer ad immersione fino a ottenere una consistenza cremosa. Aggiustare di sale e pepe secondo il gusto.

Questa ricetta gourmet di vellutata di zucca è un connubio perfetto tra semplicità e gusto raffinato, ideale per le fresche serate autunnali.