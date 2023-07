Stitichezza in vacanza: 6 consigli utili per evitarla

Le vacanze sono un momento di relax e divertimento, ma per molti di noi possono anche portare a problemi intestinali come la stitichezza, che può letteralmente rovinare il tuo umore e interferire con la tua capacità di goderti appieno il tuo periodo di pausa. Ma non preoccuparti, segui questi 6 preziosi consigli per evitare la stitichezza durante le tue vacanze e mantenere il tuo sistema digestivo in salute.

Mantieni una dieta equilibrata e aumenta l’assunzione di fibre

Durante le vacanze, è facile lasciarsi tentare da cibi ricchi di grassi e zuccheri. Tuttavia, è importante cercare di mantenere una dieta equilibrata e ricca di fibre. Le fibre sono essenziali per mantenere una corretta funzione intestinale. Assicurati di consumare abbondanti porzioni di frutta, verdura e cereali integrali per favorire la regolarità intestinale.

Bevi molta acqua per contrastare la stitichezza

L’idratazione è fondamentale per un corretto funzionamento del sistema digestivo. Assicurati di bere a sufficienza durante le tue vacanze, specialmente se sei in un clima caldo o se svolgi attività fisica intensa. L’acqua aiuta ad ammorbidire le feci e facilita il passaggio attraverso l’intestino.

Allenati regolarmente

L’esercizio fisico stimola la peristalsi intestinale, ossia i movimenti che spingono le feci attraverso il tratto digestivo. Durante le vacanze, cerca di mantenere una routine di attività fisica regolare. Anche una semplice passeggiata dopo i pasti può favorire la regolarità intestinale.

Limita l’assunzione di alcol e caffeina

L’alcol e la caffeina possono avere un effetto disidratante sul corpo e rallentare il transito intestinale. Cerca di limitarne il consumo durante le vacanze, o compensa bevendo una maggiore quantità di acqua per ridurre gli effetti negativi.

Non trascurare i tempi di riposo e relax

Lo stress e l’affaticamento possono influire sulla regolarità intestinale. Durante le vacanze, prenditi del tempo per rilassarti e riposare adeguatamente. Uno stato di rilassamento favorisce anche il rilascio di ormoni che stimolano la peristalsi intestinale, contribuendo a prevenire la stitichezza.

Gli integratori possono aiutarci

Se nonostante i tuoi sforzi continui a soffrire di stitichezza, potresti considerare l’uso di integratori alimentari o lassativi naturali, come i probiotici a base di specifici ceppi di bifidobatteri, che hanno mostrato ottimi risultati sia nella prevenzione che nel trattamento della stitichezza.

Un’altra opzione è l’integrazione di magnesio, che può essere un grande alleato per contrastare il problema della stitichezza in vacanza. Il motivo è che alcuni tipi di questo minerale attirano l’acqua nell’intestino, ammorbidendo le feci e facilitandone il passaggio attraverso il colon. Allo stesso modo, il magnesio favorisce la contrazione muscolare dell’intestino, che aumenta la frequenza dei movimenti intestinali.

In ogni caso, parla sempre con il tuo medico o farmacista di fiducia per ottenere consigli su quali prodotti possono essere adatti a te.

Consigliato da noi

Se stai cercando un integratore efficace per combattere la stitichezza e migliorare la salute della tua flora intestinale, Probivia Fermenti Lattici Probiotici potrebbe essere la soluzione ideale. Questo integratore è formulato con 22 ceppi batterici diversi, tra cui Lactobacillus e Bifidobacterium, che sono noti per favorire l’equilibrio della flora intestinale e migliorare la funzionalità dell’intestino.

Ogni capsula gastroresistente di Probivia contiene anche Inulina, una fibra prebiotica che aiuta a nutrire i batteri benefici nel tuo intestino. Con una potenza di 10 miliardi di CFU (unità formanti colonie) per capsula, questi fermenti offrono un sostegno efficace per ripristinare e mantenere la salute della tua flora intestinale. L’assunzione regolare di Probivia può aiutare a regolarizzare il transito intestinale, ridurre la stitichezza e migliorare la qualità della digestione.

Questo integratore alimentare vegetale è formulato con ingredienti naturali, tra cui il Tarassaco, noto per le sue proprietà lassative e depurative. Le Dieci Erbe +Forte è privo di glutine, adatto anche ai vegani e viene presentato in comode ovalette. La sua formula unica, arricchita con una miscela sinergica di erbe benefiche, può aiutare a stimolare l’attività intestinale e migliorare il transito.

Ortis Frutta e Fibre è un integratore alimentare formulato con una combinazione di frutta e fibre naturali, che aiutano a migliorare la regolarità intestinale. Le compresse di FRUTTA E FIBRE REGULAR di Ortis contengono una miscela unica di Rabarbaro + fichi, tamarindo e acacia, che agiscono come agenti lassativi naturali per stimolare il transito intestinale. Questo integratore è appositamente progettato per promuovere un sistema digestivo sano e regolare, aiutando a ridurre la sensazione di gonfiore e a favorire una corretta eliminazione delle scorie.

Disclaimer: Ogni prodotto che proponiamo è stato selezionato e recensito in modo indipendente dal nostro team editoriale. Se effettui un acquisto utilizzando i link inclusi, potremmo guadagnare delle commissioni.

