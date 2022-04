Problemi di stitichezza, prova con questi 7 alimenti

Si parla di stitichezza quando le evacuazioni sono tre, o meno di tre, a settimana. Un’alimentazione ricca di fibre può essere di aiuto. La fibra è un carboidrato non digeribile e passa attraverso il tuo sistema digestivo in modo relativamente intatto. Le fibre, presenti soprattutto in cereali integrali, legumi, frutta e verdura, non vengono assorbite, ma hanno comunque un ruolo fondamentale: migliorano l’assorbimento degli zuccheri e prevengono l’obesità, perché aiutano a raggiungere il senso di sazietà e riducono la stipsi. (Ricorda di accompagnare sempre l’assunzione di fibre con abbondante acqua).

Cosa mangiare contro la stitichezza.

Grazie all’alto contenuto di sorbitolo del frutto e agli 11 grammi di fibre per tazza, le prugne possono essere efficaci nell’alleviare la stitichezza. Uno studio ha rilevato che le persone con costipazione che hanno consumato 100 grammi di prugne al giorno per tre settimane hanno avuto movimenti intestinali più completi e spontanei e una migliore consistenza delle feci. Oltre al sorbitolo, le mele sono cariche di fibre, contenendo quasi 5 grammi per frutto medi. Se non la ami da sola, puoi mangiarla con sopra della cannella in polvere, oppure accompagnarla da un po’ di burro di arachidi, senza zucchero aggiunto.

Le albicocche, le pesche, le ciliegie e i manghi sono ricchi di sorbitolo e fibre. Un mango al giorno è un valido alleato contro la stitichezza. Questo frutto contiene una combinazione di polifenoli e fibre che risulta più efficace di supplementi di fibre nell’alleviare questo disturbo. Lo ha rilevato uno studio pilota condotto dalla Texas A & M University, pubblicato su Molecular Nutrition and Food Research. Il kiwi verde aumenta significativamente la frequenza della defecazione, il volume delle feci e la facilità l’evacuazione. Anche le pere sono alleate.

I cereali integrali come l’avena, la quinoa e l’orzo sono tutti ricchi di fibre, quindi utili per la regolarità intestinale. Anche i legumi ne hanno molte. Infine, metti nel carrello i semi di chia, che possono essere minuscoli, ma contengono ben 10 grammi di fibra per 30 grammi. Foto di Steve Buissinne da Pixabay.