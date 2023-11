Il sonno è una priorità fondamentale per la salute, ma la sua qualità è in declino, portando a una crescente preoccupazione a livello globale. La ricerca della qualità del sonno ha portato a esplorare diverse vie, dall’uso di tisane e integratori alla monitorizzazione avanzata con app e strumenti sofisticati.

Monitoraggio

L’era digitale ha introdotto nuovi strumenti, come l’app Samsung Health, che ha registrato un aumento del 182% degli utenti che monitorano attivamente il sonno settimanalmente. Nonostante questo, sorge la domanda critica: il nostro riposo notturno è veramente di qualità?

Una breve analisi

Nonostante l’interesse crescente, la qualità del sonno è in declino. A livello globale, la durata media del sonno è scesa a 6 ore e 59 minuti, al di sotto delle 7 ore raccomandate. C’è un aumento del tempo di veglia durante il sonno, un indicatore chiave della sua diminuita qualità.

Impatto sulla Salute

La mancanza di sonno ha un impatto significativo sulla qualità della vita. Il deficit del sonno è particolarmente pronunciato tra i giovani, con ventenni che registrano un deficit del sonno doppio rispetto ai settantenni. Questo deficit influisce sulla regolarità del sonno, complicando ulteriormente il problema.

Consigli per un Sonno Salutare

Adottare abitudini benefiche prima di coricarsi è essenziale. Evitare attività stressanti 90 minuti prima del sonno, ridurre l’uso di dispositivi elettronici 60 minuti prima e dedicarsi a hobby rilassanti 30 minuti prima possono migliorare la qualità del sonno. Una stanza buia, fresca e silenziosa contribuisce al sonno riposante.

Animali del Sonno

Samsung ha categorizzato i modelli di sonno attraverso gli “Animali del Sonno”. La maggior parte si identifica come “Pinguini nervosi”, con ritmi circadiani sani ma frequenti interruzioni durante il sonno. Tuttavia, ci sono variazioni regionali, come in Argentina, Spagna e Turchia, dove prevalgono i “Ricci Sensibili”.

Alimenti per dormire meglio

La dieta può influenzare il sonno. Il succo di amarena, il succo di barbabietola, i kiwi e le noci contengono sostanze come melatonina e serotonina, che sono state associate a un miglioramento della qualità del sonno.

In conclusione, il sonno è cruciale per la salute, ma la sua qualità è in calo. Monitorare il sonno, adottare buone abitudini e considerare la dieta può contribuire a migliorare il riposo notturno e promuovere una vita sana e equilibrata.