Il sonno è di vitale importanza e non va mai trascurato. Dormire bene ha numerosi benefici per la salute. I ricercatori americani, che hanno monitorato le abitudini del riposo di oltre 6.000 persone, affermano che coloro che si attengono a uno schema di sonno coerente sono biologicamente più giovani. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Sleep Health.

Al contrario, un riposo di cattiva qualità potrebbe accelerare l’invecchiamento delle cellule del corpo e l’insorgenza di malattie legate all’età. Mentre l’età cronologica è il numero di anni in cui sei vivo, l’età biologica si riferisce a quanti anni hanno le tue cellule e i tuoi tessuti. La ricerca ha dimostrato che l’invecchiamento biologico può fungere da indicatore di quanto tempo una persona sarà in buona salute e del rischio di morte prematura. Resta ancora tuttavia non chiaro in che modo il sonno influisca sull’invecchiamento biologico.

Come è stato svolto lo studio

Il team dell’Università di Augusta in Georgia ha esaminato i dati sul sonno di 6.052 partecipanti, di età media di 50 anni, raccolti nell’ambito del National Health and Nutrition Examination Survey. I risultati mostrano che circa due terzi dei partecipanti hanno dormito dalle sette alle nove ore a notte, mentre il 16% ha dormito meno di sette ore e il 19% ha dormito più di nove ore. Quelli con le maggiori differenze nell’orario in cui andavano a letto ogni sera e nella durata del sonno durante la settimana rispetto al fine settimana avevano l’età biologica più alta.

Per gli studiosi, coloro che cambiano frequentemente l’orario in cui vanno a letto e si svegliano interrompono il loro ritmo circadiano – il loro orologio biologico interno – che potrebbe essere il “meccanismo primario” che aumenta la loro età biologica. Già ricerche precedenti hanno collegato un modello di sonno irregolare a un aumento del rischio di diabete, ipertensione, cattiva salute cardiaca e deterioramento cognitivo, tutti fattori che rischiano di aumentare l’età biologica. FONTE Daily Mail.