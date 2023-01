La scarsa alfabetizzazione è associata a un maggiore rischio di ansia e depressione. Lo evidenzia una ricerca dell’Università dell’East Anglia, nel Regno Unito. Il team di studiosi del Dipartimento di Psicologia Clinica e Terapie Psicologiche (CPPT) dell’UEA afferma che le loro scoperte colpiscono in modo sproporzionato le donne, che rappresentano i due terzi degli analfabeti del mondo.

La dottoressa Bonnie Teague della Norwich Medical School dell’UEA, ha dichiarato: “Nonostante l’aumento dei tassi di alfabetizzazione negli ultimi 50 anni, ci sono ancora circa 773 milioni di adulti in tutto il mondo che non sanno leggere o scrivere. I tassi di alfabetizzazione sono più bassi nei paesi in via di sviluppo e in quelli con una storia di conflitto e le donne ne sono colpite in modo sproporzionato”.

“Sappiamo che le persone con una migliore alfabetizzazione tendono ad avere migliori risultati sociali in termini di cose come trovare un lavoro, essere pagate bene e potersi permettere cibo e alloggio migliori. Non essere in grado di leggere o scrivere trattiene una persona per tutta la vita e spesso rimane intrappolata nella povertà o ha maggiori probabilità di commettere crimini. Sono state condotte alcune ricerche che esaminano la potenziale associazione tra alfabetizzazione e salute mentale, ma questo è il primo studio che esamina il problema su scala globale”.

Come è stato svolto lo studio.

Il team ha esaminato i dati di 19 studi che hanno misurato sia l’alfabetizzazione che la salute mentale. Le ricerche si sono svolte in nove paesi diversi (Stati Uniti, Cina, Nepal, Tailandia, Iran, India, Ghana, Pakistan e Brasile) e hanno coinvolto quasi due milioni di partecipanti.

La dottoressa Lucy Hunn, che ha partecipato a questa revisione sistematica come parte del suo dottorato in psicologia clinica, ha detto: “Abbiamo utilizzato le informazioni relative alla salute mentale e all’alfabetizzazione per valutare la relazione globale riportata tra questi due fattori. Quello che abbiamo scoperto è un’associazione significativa tra alfabetizzazione e risultati di salute mentale in più paesi. Le persone con un basso livello di alfabetizzazione avevano maggiori difficoltà di salute mentale come ansia e depressione“.

“Non possiamo dire con certezza che la scarsa alfabetizzazione causi una cattiva salute mentale, ma esiste una forte associazione – ha continuato Hunn – Potrebbero esserci molteplici fattori che incidono sulla salute mentale e che influiscono anche sull’alfabetizzazione, come la povertà o il vivere in un’area con una storia di conflitto. Tuttavia, ciò che i dati mostrano è che anche in questi luoghi si vede ancora una salute mentale peggiore per coloro che non hanno capacità di alfabetizzazione”. Fonte: Neurosciencenews.com. Foto da Pixabay.