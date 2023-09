Ritorno a scuola: la colazione perfetta per una carica di sana energia

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: il rientro a scuola dei bambini. Per 16 milioni di famiglie italiane, questo significa non solo il ritorno alla routine quotidiana, ma anche l’opportunità di riadottare sane abitudini alimentari, a cominciare dalla prima colazione.

La prima colazione è universalmente riconosciuta come il pasto più importante della giornata, e in questo contesto, il latte vaccino e lo yogurt emergono come protagonisti indiscussi. La Cooperazione lattiero-casearia, attraverso il progetto “Think Milk, Taste Europe, Be Smart,” sottolinea l’importanza di includere questi prodotti nel nostro regime alimentare.

Ritorno a scuola: la colazione perfetta

Il Ministero della Salute ha formulato un decalogo per promuovere il consumo consapevole di latte e yogurt, riconoscendoli come elementi fondamentali di una dieta equilibrata. Questi prodotti sono raccomandati da tutte le principali linee guida internazionali per una sana alimentazione e sono associati al mantenimento di uno stato di salute ottimale.

La regola del 3

Seguendo la “Regola del 3,” che consiglia tre porzioni di latte e yogurt da 125 g al giorno (equivalenti a tre bicchieri piccoli o tre vasetti), è possibile sfruttare appieno i benefici di questi latticini nell’alimentazione. Il latte vaccino è uno dei pochi alimenti naturalmente completi, contenendo proteine, zuccheri, grassi, vitamine e sali minerali.

Il lattosio, uno zucchero presente nel latte, è composto da glucosio e galattosio, quest’ultimo con benefici comprovati sulla salute del sistema nervoso, la memoria e l’apprendimento. Il latte contiene anche una varietà di grassi, con importanti funzioni energetiche e come veicolo per le vitamine liposolubili.

Le proteine rappresentano circa il 3,5% della composizione del latte, con caseine e sieroproteine come principali componenti. Queste proteine sono altamente digeribili e vantano un elevato valore biologico, essendo essenziali per la crescita e la riparazione del tessuto muscolare.

Il latte è anche una fonte preziosa di vitamine, tra cui la B12 che aiuta a ridurre stanchezza e affaticamento, oltre a sostenere il sistema nervoso e immunitario. I sali minerali, come il calcio, il fosforo, il potassio, il magnesio, lo zinco e il selenio, sono fondamentali per la salute delle ossa e il benessere generale.

Inoltre, il latte è costituito principalmente da acqua, rappresentando circa l’87% della sua composizione, contribuendo all’idratazione quotidiana.