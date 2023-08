In questo periodo di ritorno alla routine, molti di noi cercano modi per mantenere il corpo e la mente in equilibrio. Una posizione yoga che può essere di grande aiuto per allungare il corpo e migliorare la postura è la ‘gomukhasana’, nota anche come posizione della faccia di mucca. Questo asana è particolarmente vantaggioso per coloro che trascorrono molte ore seduti al lavoro, poiché favorisce il rilassamento e il distensione di diverse parti del corpo.

Gomukhasana passo dopo passo

Ecco come eseguire questa posizione yoga in due diverse varianti:

Prima Variante:

Siediti sul tappetino con le ginocchia piegate e i piedi distesi davanti a te. Sovrapponi un ginocchio sull’altro, portando i talloni vicini ai glutei. Un blocco sotto i glutei può aiutare a stabilizzare la posizione. Solleva un braccio verso l’alto, piega il gomito e porta la mano verso la scapola. Allunga l’altro braccio lateralmente e piega il gomito, portando il palmo della mano verso l’esterno. Cerca di far incontrare le mani dietro la schiena, se possibile. Altrimenti, puoi utilizzare una cinghia o un asciugamano per avvicinare le mani. Mantieni la posizione per almeno 5 respiri profondi.

Seconda Variante:

Segui gli stessi passi della prima variante, ma piega in avanti il busto mantenendo i gomiti come sono e senza perdere la presa sulle mani. Questa variazione aumenterà l’allungamento dei fianchi e della parte superiore del corpo.

I Benefici di questa posizione Yoga

La posizione della faccia di mucca offre diversi benefici per il corpo e la mente:

Miglioramento della Postura: Questo asana aiuta ad aprire le spalle e il petto, contribuendo a migliorare la postura complessiva. Allungamento del Corpo: Gomukhasana allunga fianchi, cosce, spalle e caviglie, favorendo il rilassamento muscolare. Distensione del Corpo: La posizione aiuta a liberare la tensione accumulata nella parte superiore del corpo, specialmente dopo lunghe sessioni sedentarie. Stimolazione dell’Energia: La pratica regolare di questa postura può stimolare la circolazione sanguigna e favorire una maggiore vitalità. Calma Mentale: Gomukhasana può contribuire a rilassare la mente, fornendo un momento di calma e concentrazione.

Precauzioni e Raccomandazioni

Come per tutte le pratiche yoga, è importante eseguire Gomukhasana con attenzione e consapevolezza. Evita questa postura se hai infortuni alle ginocchia, alle spalle, al collo, ai fianchi o ai polsi. Se sei nuovo alla pratica, è consigliabile farlo sotto la supervisione di un insegnante esperto. Prima di iniziare questa postura, potresti considerare esercizi preparatori come Virasana (postura dell’eroe), Baddha Konasana (posizione della farfalla) o Garudasana (posizione dell’aquila) per aprire il petto, i fianchi e le spalle.