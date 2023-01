Ascoltare musica combatte lo stress e migliora l’umore. Se hai provato un senso di sollievo ascoltando il tuo brano preferito in momenti difficili, sappi che effettivamente può essere di aiuto. Un team di ricercatori dell’Università di Vienna ha trovato prove che dimostrano che sentire musica quando si è stressati può migliorare l’umore di una persona e aiutarla a rilassarsi.

La ricerca è stata pubblicata su JAMA Network Open ed è frutto di un’esperimento su persone durante i primi giorni della pandemia da Covid-19. I volontari che ne hanno preso parte vivevano in Austria o in Italia. Due anni fa l’isolamento e la chiusura di quasi tutte le attività ricreative ha portato a un profondo senso di malessere per molti, soprattutto gli abitanti delle grandi città. Proprio in quella fase le arti come la musica si sono rivelate alleate del benessere mentale. Oggi che tutto è quasi tornato alla normalità, non andrebbero trascurate.

Lo studio prevedeva la creazione di un’app per smartphone usata dai volontari. L’app ha consentito a 711 partecipanti adulti di registrare il proprio stato d’animo e le abitudini di ascolto della musica cinque volte al giorno per una settimana. I ricercatori hanno scoperto quella che descrivono come una correlazione tra livelli di stress ridotti e casi di ascolto di musica, in particolare quando si ascolta musica edificante o allegra. Gli scienziati osservano che ricerche precedenti hanno dimostrato che la musica allegra può attivare parti del cervello associate alla regolazione dell’umore.

Glu studiosi hanno anche scoperto che l’impatto dell’ascolto della musica per un periodo di tempo può influire sui ricordi di una persona. Quei volontari che hanno ascoltato musica più allegra durante il lockdown hanno riferito di sentirsi meno ansiosi dopo che tutto era finito rispetto ad altri volontari. Questo potrebbe suggerire che la musica potrebbe essere usata in ambito sanitario per alleviare ansie e stress. Fonte: Medical X Press. Foto di Martine da Pixabay.