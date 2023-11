La dieta “portfolio” utile contro il colesterolo alto

Un terzo delle cardiopatie ischemiche a livello globale è attribuibile all’ipercolesterolemia, cioè il colesterolo alto, che è responsabile di 4,4 milioni di decessi all’anno. L’alimentazione ha un impatto decisivo nell’aumento o nella riduzione del rischio. La dieta ‘portfolio’ risulta efficace nella prevenzione di malattie cardiache e ictus, progettata per diminuire il colesterolo alto. Lo evidenzia l’American Heart Association.

Cos’è la dieta portfolio

La dieta comprende un “portafoglio” di proteine di origine vegetale tra cui scegliere come soia (tofu, tempeh) e altri legumi (lenticchie, fagioli, ceci); alimenti con fibra viscosa come avena, orzo, frutti di bosco, mele, arance e anche melanzane; noci e semi; fitosteroli che riducono l’assorbimento del colesterolo attraverso alimenti o integratori arricchiti e avocado e oli vegetali sani ricchi di grassi monoinsaturi. In generale, la dieta portfolio è più a base vegetale rispetto ad altri regimi alimentari e scoraggia le proteine animali maggiormente rispetto ad altri modelli dietetici.

Come è stato svolto lo studio

Nello studio pubblicato su Circulation i ricercatori dell’Harvard T.H. Chan School of Public Health di Boston e dell’Università di Toronto hanno analizzato i dati sulla dieta di 166.270 donne e 43.970 uomini, coinvolti in studi sulla salute a lungo termine, che non avevano malattie cardiovascolari quando sono stati inclusi nello studio tra la metà degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90. Tutti hanno risposto ai questionari sugli alimenti ogni quattro anni. Gli studiosi hanno utilizzato un punteggio di aderenza alla dieta portoflio per classificare il consumo di proteine vegetali, noci e semi, fibre viscose, fitosteroli e fonti vegetali di acidi grassi monoinsaturi.

In seguito a un periodo di follow-up fino a 30 anni, è emerso che coloro che avevano un punteggio di aderenza dietetica più alto avevano anche un rischio inferiore del 14% di malattia coronarica e ictus rispetto a chi aveva il punteggio più basso.

Chi desidera seguire una dieta vegana o vegetariana che offra benefici per la salute del cuore, gli esperti ritengono sia una buona scelta. Non è necessario seguirla per forza in modo rigoroso per vedere i benefici, ma più alimenti dalla dieta portfolio si mangiano, maggiore è la protezione dal rischio di malattie cardiache. Fonte ANSA.