Insonnia, guardare l’orologio di continuo ha un effetto negativo

Guardare l’orologio mentre si cerca di addormentarsi può avere un effetto negativo sul sonno. E’ un’azione che va evitata. Farlo ripetutamente aggrava l’insonnia, secondo la ricerca di un professore dell’Università dell’Indiana. Non dormire tre o più notti a settimana è associato a problemi di salute a lungo termine, tra cui malattie cardiovascolari, diabete e depressione. I risultati della ricerca sono stati pubblicati su The Primary Care Companion for CNS Disorders.

Come è stato svolto lo studio

Lo studio, guidato da Spencer Dawson, professore assistente clinico e direttore associato della formazione clinica presso il Dipartimento di scienze psicologiche e cerebrali del College of Arts and Sciences, si è concentrato su un campione di quasi 5.000 pazienti in cura presso cliniche del sonno. I partecipanti hanno completato questionari sulla gravità della loro insonnia, sul loro uso di sonniferi e sul tempo trascorso a monitorare il proprio comportamento mentre cercavano di addormentarsi.

Le parole dell’autore dello studio

“Abbiamo scoperto che il comportamento di monitoraggio del tempo ha principalmente un effetto sull’uso di farmaci per dormire perché aggrava i sintomi dell’insonnia”, ha detto Dawson. “Le persone sono preoccupate di non dormire a sufficienza, quindi iniziano a stimare quanto tempo ci vorrà per riaddormentarsi e quando devono alzarsi. Questo non è il tipo di attività utile per facilitare la capacità di addormentarsi dell’addormentato: più sei stressato, più sarà difficile addormentarti”.

Dawson ha affermato che la ricerca indica che un semplice intervento comportamentale potrebbe fornire aiuto a coloro che lottano contro l’insonnia. Il ricercatore offre lo stesso consiglio a ogni nuovo paziente la prima volta che si incontra. “Una cosa che le persone potrebbero fare sarebbe girarsi o coprire l’orologio, abbandonare l’orologio intelligente, togliere il telefono in modo che semplicemente non controllino l’ora”, ha detto Dawson. “Non c’è posto in cui guardare l’orologio sia particolarmente utile”. Fonte: Medical X Press.