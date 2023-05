Insonnia, 7 cibi che aiutano a dormire meglio

L’insonnia è un problema che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Anche ciò che mangiamo prima di andare al letto può avere un impatto sul riposo successivo, come ricorda il nutrizionista Gabi Zaromskyte. “Ciò che mangiamo e beviamo influenza il nostro sonno, ma anche la qualità e la durata possono influenzare le nostre scelte alimentari”, spiega. “La ricerca scientifica sta facendo sempre più luce sull’impatto significativo delle scelte dietetiche sulla funzione cognitiva, sull’umore e sulla salute fisica e mentale in generale”, specifica.

Gli alimenti alleati contro l’insonnia

“Il formaggio ha una cattiva reputazione perché si crede comunemente che favorisca gli incubi, ma in realtà è il contrario”, dice Lisa Artis, vice CEO di The Sleep Charity. “Il formaggio e altri latticini contengono triptofano, un amminoacido che ci aiuta ad addormentarci più facilmente e calcio che aiuta a ridurre lo stress”. Le ciliegie, in particolare le amarene, aumentano naturalmente la produzione di melatonina. I cereali a basso contenuto di zucchero possono anche aiutarci a dormire, ma “dobbiamo essere consapevoli del tipo di cereale”, afferma Artis. “Ci sono molte opzioni zuccherate sul mercato, quindi cerca di evitarle”. I cibi ricchi di carboidrati complessi aumentano la disponibilità di triptofano nel flusso sanguigno che, a sua volta, può aiutarci ad addormentarci.

Le banane sono un’ottima fonte di magnesio, potassio e triptofano, afferma Artis. In altre parole, un’ottima scelta quando si tratta di sostenere il sonno. “Mentre le banane hanno tante ottime qualità per dormire, tutta la frutta contiene zucchero, quindi tienilo presente prima di andare a dormire”, osserva. “Prova a mescolare una banana con una tazza di latte o di soia per fare un drink serale ideale”.

“Le mandorle sono un’ottima fonte di calcio e magnesio, che favorisce sia il sonno che il rilassamento muscolare”, ricorda Artis. “Il magnesio aiuta anche a regolare i livelli di melatonina ea mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue durante la notte. È stato scoperto che svolge un ruolo cruciale nella regolazione del sonno e può influenzare la qualità e la durata del sonno”, sottolinea anche Zaromskyte. Tra gli alimenti ricchi di magnesio ci sono semi di zucca, spinaci, mandorle e cioccolato fondente. Poi ci sono gli alimenti ricchi di Omega-3. Sebbene la ricerca sia limitata, alcune prove suggeriscono che gli alimenti ricchi di acidi grassi omega-3 possono favorire un sonno migliore e più lungo, conclude Zaromskyte. Fonte Daily Mail.