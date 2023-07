I Benefici dello Yoga in Menopausa: le Asana per Alleviare i Sintomi

La menopausa è una fase complessa nella vita di una donna, caratterizzata da cambiamenti fisici e psicologici. La pratica dello yoga è stata oggetto di numerosi studi riguardo al suo impatto sulla salute del corpo e della mente. Considerando che alcuni dei sintomi della menopausa possono risultare fastidiosi nella vita quotidiana, l’incorporazione di tecniche e pratiche yoga può essere un’opzione per alleviarli.

Vediamo allora i motivi per cui dovresti considerare questa pratica durante la menopausa e le asana (ovvero le posizioni) consigliate per migliorare i sintomi.

Come la Pratica dello Yoga Migliora la Qualità della Vita in Menopausa

Migliora la Circolazione: Il movimento e le asana dello yoga favoriscono una buona circolazione sanguigna e il corretto funzionamento degli organi interni. Le posture di torsione, in particolare, aiutano a espellere il sangue contaminato dal corpo e a far circolare il sangue ossigenato in tutto il corpo. Miglioramento del Funzionamento Generale del Corpo: Lo yoga coinvolge tutti i muscoli del corpo, poiché molte asana richiedono di mantenere la posizione per alcuni secondi, rafforzando così i muscoli stabilizzatori. Migliora la Capacità Cardiorespiratoria: La pratica dello yoga pone particolare attenzione alla respirazione, che aiuta a indurre calma e tranquillità mentale, contrastando lo stress e l’ansia tipici della menopausa. Riduce i Livelli di Stress e Ansia: La pratica dello yoga facilita il controllo e la conoscenza di sé del processo respiratorio, contribuendo a ridurre lo stress e l’attività mentale. Aiuto Contro l’Insonnia: Il rilassamento del sistema nervoso attraverso la pratica dello yoga e la secrezione di melatonina, un ormone che regola il sonno, possono contribuire a migliorare la qualità del sonno. Rafforza le Ossa: Con l’invecchiamento, le ossa possono diventare fragili a causa della riduzione degli estrogeni durante la menopausa. Lo yoga è un’attività benefica per rafforzare le ossa e prevenire l’osteoporosi.

Asana (posizioni) Consigliate per la Menopausa

Mezza Luna (Ardha Chandrasana): Ideale per allungare la schiena e favorire la flessibilità.

(Ardha Chandrasana): Ideale per allungare la schiena e favorire la flessibilità. Posizione del Ponte (Setu Bandha Sarvangasana): Utile per combattere lo stress e rilassare il corpo.

(Setu Bandha Sarvangasana): Utile per combattere lo stress e rilassare il corpo. Il Cane a testa in giù (Adho Mukha Svanasana): Asana completa che lavora su forza, flessibilità e resistenza.

(Adho Mukha Svanasana): Asana completa che lavora su forza, flessibilità e resistenza. Posa di Rilassamento Finale (Savasana): Postura di rilassamento che permette di rilassare il corpo e la mente.

In conclusione, possiamo dire che lo yoga può essere un complemento benefico per le donne durante la menopausa, aiutando a ridurre i sintomi e migliorare la qualità della vita. Con asana specifiche e una pratica regolare, le donne possono trarre vantaggio per affrontare questa fase complessa della vita con maggiore equilibrio e benessere.

Fonti:

Crediti fotografici: Photo by Anastasia Shuraeva