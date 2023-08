La ritenzione idrica è un problema comune, particolarmente riscontrato tra le donne e spesso accentuato durante l’estate. Questo fastidioso problema di salute può influire negativamente sulla nostra sensazione di benessere e comfort. Tuttavia, esistono modi efficaci per affrontare la ritenzione idrica e ridurre il gonfiore seguendo una dieta adeguata e adottando uno stile di vita attivo.

Vediamo allora alcuni consigli per una dieta drenante efficace che aiuti a combattere la ritenzione idrica.

Cos’è la Ritenzione Idrica e Cause Comuni

La ritenzione idrica è causata da uno squilibrio nelle forze che controllano il movimento dei fluidi dal sistema circolatorio agli spazi interstiziali nei tessuti. Le cause possono variare da fattori organici come infiammazioni o disturbi circolatori, a influenze dello stile di vita come la sedentarietà, lo stress, l’assunzione di farmaci o il caldo.

L’importanza di Dieta Equilibrata e Attività Fisica

Una delle strategie chiave per combattere la ritenzione idrica è seguire una dieta equilibrata e attiva. Una dieta drenante mira a bilanciare l’assunzione di potassio e acqua, aiutando così a regolare i livelli di liquidi nel corpo.

Alimenti Chiave per una Dieta Drenante

Frutta e Verdura Ricche di Potassio: Mangiare da 2 a 3 pezzi di frutta al giorno e 2 porzioni di verdura al giorno, preferibilmente a foglia verde. Questi alimenti sono poveri di sodio e ricchi di potassio, che aiuta a regolare l’equilibrio dei fluidi.

Incorpora da 2 a 3 latticini al giorno e consuma pesce, carne o uova due volte al giorno. Mantieni un equilibrio tra carne e pesce, optando per carne 2 volte a settimana e pesce grasso almeno due volte a settimana.

Bevi da 2 a 3 cucchiai di olio extravergine di oliva (EVOO) al giorno e da 2 a 3 litri di acqua, compresi brodi vegetali come porri, asparagi freschi e cetriolo, nonché infusi a base di prezzemolo, ginepro ed equiseto.

Alimenti da Evitare per Ridurre la Ritenzione Idrica

Limita il Sale: Riduci l’assunzione di sale sostituendolo con spezie e erbe aromatiche. Evita alimenti ad alto contenuto di sodio come insaccati, snack salati e cibi preparati.

Zuccheri e Carboidrati Raffinati: Riduci gli zuccheri raffinati, come quelli presenti in caramelle, pasticcini e succhi, così come i carboidrati di farine e cereali raffinati come pane, pasta e riso.

Grassi Dannosi: Evita grassi trans e parzialmente idrogenati presenti in prodotti industriali e junk food. Leggi attentamente le etichette per identificarli.

Limita l'Alcol: L'alcol può contribuire alla ritenzione idrica, quindi eliminane l'assunzione nella tua dieta drenante.

Attività Fisica e Abitudini per Ridurre la Ritenzione Idrica

Stile di Vita Attivo: Mantieni uno stile di vita attivo con almeno 20 minuti di attività fisica al giorno, come camminare, nuotare o andare in bicicletta.

Camminata Quotidiana: Cerca di fare almeno il numero consigliato di passi giornalieri, che variano in base all'età, per stimolare la circolazione e aiutare l'eliminazione dei liquidi.

Evita Posture Compressive: Evita di trascorrere molte ore in posizioni sedentarie. Alzati ogni ora e fai qualche minuto di stretching o camminata leggera.

Crediti fotografici: Foto di Kammeran Gonzalez-Keola