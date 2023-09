Colazione, perché è meglio farla dopo l’allenamento

Anche se è dura per via del senso di fame, aspettare dopo l’allenamento mattutino per fare colazione potrebbe essere utile. Questa attesa può portare a una maggiore perdita di grasso e a un livello di zucchero nel sangue più sani. Ne è convinta la nutrizionista Rebecca Whittaker, che in un articolo sul Daily Mail consiglia di attendere la fine dell’attività fisica prima di mangiare il primo pasto della giornata. Una raccomandazione che si basa su uno studio del 2019 del professor Javier Gonzalez, dell’Università di Bath, che insieme ai suoi colleghi ha studiato dozzine di uomini che facevano colazione prima di allenarsi o completavano un allenamento a digiuno.

Gonzalez ha scoperto che coloro che aspettano di mangiare fino a dopo essere tornati dalla palestra ottengono maggiori benefici per la salute e potrebbero anche avere un rischio minore di sviluppare diabete di tipo 2 e malattie cardiache. Il professor ha ribadito nel podcast ZOE Science & Nutrition che molti mangiano prima di allenarsi per aumentare i propri livelli di energia. Questo può aiutare sì le persone a esercitarsi più duramente e più a lungo, tuttavia, lo studio da lui condotto ha scoperto che ci sono ancora più vantaggi nel fare colazione dopo l’esercizio fisico.

Come è stato svolto lo studio

Il gruppo di studio includeva 30 uomini, sovrappeso o obesi, divisi in tre sotto gruppi. Una parte di loro ha fatto un giro in bicicletta a ritmo moderato in un laboratorio prima di mangiare, l’altro ha fatto colazione, poi è andato in bicicletta. Un altro ancora non ha fatto alcun esercizio. I risultati, pubblicati sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, hanno scoperto che gli uomini che si esercitavano a stomaco vuoto bruciavano circa il doppio della quantità di grasso rispetto al gruppo che si esercitava dopo colazione.

I ricercatori hanno concluso che questo effetto era dovuto all’abbassamento dei livelli di insulina durante l’esercizio fisico quando le persone avevano digiunato, il che costringeva il loro corpo a utilizzare più grasso dal tessuto adiposo, piuttosto che dai muscoli, come combustibile. “Gli uomini che hanno eseguito esattamente lo stesso esercizio dopo aver fatto colazione non hanno mostrato questo miglioramento nella risposta dell’insulina nel sangue”, ha detto il professor Gonzalez.

Gonzalez afferma che la maggior parte delle persone ha “avuto abbastanza carburante dal giorno prima” senza dover fare il pieno con la colazione. Ha detto: “Se seguiamo una dieta normale e ci svegliamo la mattina, avremo facilmente abbastanza carburante per una tipica sessione di allenamento della durata massima di un’ora o anche di un’ora e mezza. E in realtà solo gli atleti d’élite si allenano per più ore al giorno”.

Il professor ha aggiunto: “Può essere utile fare almeno un po’ di esercizio prima di fare colazione e questo sembra migliorare alcuni dei benefici a lungo termine, inclusa la nostra risposta all’insulina, potenzialmente bruciando i grassi, che può riguardare altri risultati sulla salute, ma non necessariamente perdita di peso”.